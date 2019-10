UHIĆEN SAMOPROZVANI DR. PAVLOVIĆ: Nemoćnog čovjeka držao kao roba i iživljavao se nad njim, terorizirao je cijelo mjesto

‘Tu je jedino mir kad je gospodin Pavlović u zatvoru’

Policija je danas objavila kako je uhićen muškarac kojeg se tereti za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i držanje drugog muškarca u ropskom odnosu. Indexu je potvrđeno da se radi o Anti Pavloviću. O samoprozvanom kiropraktičaru upravo večeras Nova TV emitira prilog u emisiji Provjereno.

“Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu, dok je oštećenom inicirano pružanje pomoći i zaštite”, objavila je zagrebačka policija.

“Policija je provjeravajući i uvidom u otvorene izvore te javno dostupne informacije došla do saznanja odnosno sumnje u moguće počinjenje kaznenih djela po službenoj dužnosti nakon čega se pristupilo utvrđivanju svih činjenica i okolnosti.

Držao starijeg muškarca kao roba

Navedeno je rezultiralo dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 62-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela “Ropstvo” i “Teška tjelesna ozljeda”, piše u priopćenju.

Policija sumnja kako je unazad tri tjedna do 30. listopada 2019. kršeći odredbe međunarodnog prava i to članka 4. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, stavio u ropski odnosno u odnos sličan ropskom oštećenog 60-godišnjaka i držao ga u takvom odnosu, na način da je svakodnevno dolazio do njegovog trošnog objekta u kojem skromno živi i prijetio mu da će snositi posljedice ako neće ispunjavati njegove zahtjeve, a što je oštećeni bespogovorno i u strahu i činio.

Sumnja se da se osumnjičeni 62-godišnjak fizički i psihički obrušavao na oštećenog 60-godišnjaka na način da ga je svakim njegovim odbijanjem, a s ciljem nametanja dominacije fizički kažnjavao čime si je osigurao poslušnost, a kod 60-godišnjaka izazvao strah i nemoć.

Također se sumnja da je osumnjičeni preko drugih osoba oštećenom slao poruke u cilju zastrašivanja i prijetnji smrću da bi učvrstio svoju dominantnost, da bi ga 30. listopada 2019. godine 62-godišnjak ponovno fizički napao na način da ga je prvo rukama, a zatim i štapom udarao po tijelu, a posljedica čega su teške tjelesne ozljede koje su mu utvrđene u KBC Zagreb, gdje je oštećenom ujedno i pružena sva potrebna liječnička pomoć.

Često je u sudnici zbog ‘tretmana’

Kontroverzni Pavlović zbog svojih je “tretmana” često bio na sudu, a među najskandaloznijom je slučaj iz 2014. kada je, kako ga je teretilo tužiteljstvo, dječaka vrijeđao, tukao bičem po licu i stražnjici te ga tjerao da skine hlače i pokazuje svoje spolovilo kako bi snimku zlostavljanja postavio na YouTube.

Daleko od toga da je to bio jedini njegov nasilan čin, no obzirom na to da se u zadnje vrijeme nije pojavljuivao u crnoj kronici, javnost ga je više doživljavala kao tek nekada opasnog redikula. Tome svakako pridonosi i njegova želja da se kandidira na predsjedničkim izborima.

I OSEBUJNI OSUĐIVANI KIROPRAKTIČAR ŽELI NA PANTOVČAK: ‘Idem u pohod na vrh RH brdašca. Kad krenemo gorit će nebo i zemlja!’

Skočio na automobil i pokazivao spolovilo

No stanovnici Donjeg Dragonošca žive pod njegovim terorom dok ih svakodnevno snima i zastrašuje te hoda polugol sa sjekirom u ruci. U posljednjem incidentu skočio je vozačici na automobil, pokazivao spolovilo i udarao štapom po automobilu. Tada je bio uhićen i pušten.

Ipak, kao i ranije, Pavlović se najviše iživljava na nemoćnima.

Kako opisuje Provjereno Nove TV, u kućici usred šume bez struje i vode živi čovjek od otprilike 60 godina, a Ante tvrdi da se brine o njemu, iako mu, kako je Ante rekao novinarima, stalno bježi. Kada je pronašao, Ante je sam pozvao novinare natrag.

‘Sad će on na kupanje, reci ‘hoću”

Pred kamerama mu je naređivao da se skine i rekao: “Ti si se sakrio. Ja sam mislio da si umro. Dva dana i noći se nije htio vraćat, mislio me zavarat. Ti misliš mene zaj****, dosjetljivo đubre.”

Od hladnoće proteklih zima čovjeku su otpali nožni prsti, u lošem je stanju i treba pravog liječnika, a u bolnicu nije otišao jer je odgovornost za liječenje preuzeo Ante: “Kakvu bolnicu kad ja to radim? Ja to dezinficirao hidrogenom i to sve”.

Iako Ante tvrdi da mu pomaže, sve podsjeća na torturu nemoćnog čovjeka: “Sad će on ići na kupanje u jezero ako se meni prohtije! Hoćeš ići sa mnom? Kaži ‘hoću'”.

“Ja ne znam plivat”, kaže bojažljivo nesretni muškarac.

‘Tu je jedino mir kad je on zatvoru’

“Pa idemo u plitko. Vidiš ti. Ja sam inteligentniji od tebe. Ja imam 4 fakulteta”.

Mještani su očajni i u strahu, a nestaje im strpljenja i tolerancije. Jedino kada Ante završi pod nadzorom jest kada fizički nasrne na nekoga, a posljednji dulji boravak u zatvoru priskrbio si je zlostavljajući dječaka kojeg je tražio da pokaže spolovilo i istukao ga bičem. Sve je objavio i na svom YouTube kanalu, gdje redovito objavljuje snimke susjeda koji se gotovo 30 godina suočavaju s terorom i institucionalnim ignoriranjem koje ne rješava problem u korijenu: “Jer to godinama tako evo traje i tu je jedino mir kad je gospodin Pavlović u zatvoru”.