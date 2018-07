UHIĆEN KAMATAR KOJI JE ŠEST GODINA IZNUĐIVAO ZAGREBAČKOG ODVJETNIKA: Među ‘dužnicima’ i Vatreni

Cijela priča započela je 2012. godine kada je Ćorović angažirao odvjetnika da u njegovo ime, a na osnovi duga, od jedne osobe preuzme stan u Novom Zagrebu, vrijedan oko 50.000 eura.

Više od šest godina trajala je agonija jednog zagrebačkog odvjetnika kojega je svo to vrijeme iznuđivao vlastiti klijent. Duško Ćorović zvani Crnogorac (55) uhićen je početkom prošloga tjedna u jednom kafiću u Novom Zagrebu i to zbog iznuđivanja nepostojećeg duga od oko milijun duga. Ćorović je godinama prijetio odvjetniku, kroz to vrijeme kontaktirao ga je najmanje 500 puta, a u nekoliko mu je navrata pokazao i pištolj prijeteći da će ga ubiti.

Cijela je priča, piše Jutarnji, završila 10. srpnja ove godine u jednom novozagrebačkom lokalu gdje je odvjetnik, u suradnji s policijom, dogovorio sastanak s Ćorovićem koji je od njega tražio još 10.000 eura.

Kada je odvjetnik odgovorio da novca više nema, Ćorović ga je nogom udatio ispod stola i zaprijetio mu. “Nabit ću ti čašu u usta, p…. ti materina. Oćeš da te izmasakriram?”, rekao je Ćorović.

Angažirao ga 2012. godine

Odvjetnik je pobjegao u WC, a za njim je pojurio i Ćorović te ga je u toaletu počeo tući. Sve su to vidjeli policajci u civilu koji su kamatara svladali i uhitili. U trenutku uhićenja kod sebe je imao pištolj TT s punim spremnikom.

Cijela priča započela je 2012. godine kada je Ćorović angažirao odvjetnika da u njegovo ime, a na osnovi duga, od jedne osobe preuzme stan u Novom Zagrebu, vrijedan oko 50.000 eura.

No, dužnik je tijekom tog postupka preminuo i Ćorović nije uspio dobiti stan, što je navodno zamjerio odvjetniku. Smatrao ga je odgovornim te je s vremenom počeo sve agresivnije od njega tražiti ‘odštetu’.

Ime hrvatskog reprezentativca

“Masakrirat ću te. Silovat ću ti dijete i majku. Svaki put kada se ne javiš, dobit ćeš šamarčinu”, samo su neke od poruka koje je odvjetnik dobio.

U početku je Ćorović od njega počeo posuđivati manje novčane iznose, no stvari su s vremenom postale puno ozbiljnije. Odvjetnik je u svom iskazu policiji rekao da je krajem 2012. s Ćorovićem morao sklopiti ugovor kojim potvrđuje da je od Ćorovića posudio 60.000 eura, premda novac nikad nije primio.

Na osnovi tog ugovora, tvrdi odvjetnik, Ćorović je sljedećih šest godina nastavio iznuđivanje, a 2017. potpisao je Ćoroviću izjavu prema kojoj mu je dužan 90.000 eura te darovni ugovor kojim Ćoroviću daruje apartmane na području Istre, nekretnine u Zagrebu i slično.

Nakon uhićenja policija je pretresla Ćorovićev stan gdje je pronađena arhiva s dosjeima osoba u kojima su se nalazili ugovori o prijenosu nekretnina, punomoći i slično, a policija i Državno odvjetništvo sumnjaju da je zapravo riječ o datotekama drugih Ćorovićevih ‘dužnika’. Među datotekama se navodno nalazi i jedna koja se odnosi na jednog hrvatskog nogometnog reprezentativca, ali istražitelji još uvijek nisu sigurni zašto se njegovo ime našlo u arhivi.