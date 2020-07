UHIĆEN JOVICA IZ BENKOVCA: U srijedu je namjerno izazvao dva požara, a prijavila ga je vlastita majka

Uhićeni je policiji i Benkovčanima otprije poznat zbog niza prekršajnih prijava

Policijski službenici Policijske postaje Benkovac dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom, kojeg se sumnjiči da je u srijedu poslijepodne, 22. srpnja, u Benkovačkom selu namjerno izazvao dva požara na otvorenom prostoru, čime je počinio kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Kako piše Zadarski, radi se o Josipu Jovici Ćiritoviću poznatom po sudjelovanju u domaćem realityju “Ljubav je na selu”.

Dvaput u istome danu izazvao požar

Kako piše Zadarski.hr, u srijedu oko 13 sati izazvao je požar na otvorenom prostoru među kućama pri čemu su izgorjeli trava i nisko raslinje na površini oko 23×30 metara. Požar su pola sata kasnije ugasili vatrogasci. Potom je u 17.30 sati u neposrednoj blizini izazvao drugi požar, pri čemu je ponovno gorjela trava i nisko raslinje na površini oko 27×12 metara, dok je vatra zahvatila stabla smokve i bora te ugrozila obližnju obiteljsku kuću. Požar su u 17.45 sati ugasili vatrogasci.

Uz kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, 37-godišnjak je u četvrtak predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Policiji, ali i Benkovčanima Ćiritović je poznat po više prekršajnih prijava.

I sam Jovica je sve potvrdio za 24 sata. “Držali su me 36 sati u policiji zbog toga, ali nema nikakve kazne. Prenoćio sam i to je to”.

Objasnio je i zašto je uopće palio vatru. “Ma to je bilo susjedovo dvorište, zaraslo je, bilo je puno kukaca, komaraca i zmija pa sam se ja toga išao riješiti. Ne održavaju to”. Kazao je kako ga je prijavila majka. “Ma mater me prijavila… Posvađali smo se, ljuta je na mene pa me prijavila. Riješio sam se trave i raslinja, a ona tako”.