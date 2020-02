UHIĆEN JERKO MALVAZIJA: Osuđivani diler koji je izmakao Filipu Zavadlavu iza rešetaka zbog iznuđivanja

Tražio je 200.000 eura od oca Gilje koji je također dobro poznat policiji

Policija je uhitila Jerka Malvasiju (34) zbog iznuđivanja Zvonka Giljanovića (63), oca Ivana Giljanovića Gilje, nepravomoćno osuđenog za pokušaj ubojstva Marka Bekavca.

Zvao me i tražio 250 tisuća eura

“Gledao sam Hajduka na utakmici, vidim netko me zove. Ja se javljam, slabo se čuje. Nakon što je utakmica završila, javljam se opet, pitam tko je. On kaže: Ja sam Jerko Malvasija. Govorim mu ne znam tko je on. A on je onda počeo svoje priče, tražio je 250 tisuća eura do 1. travnja. Govorio sam mu da me pusti na miru. Policija je valjda to prisluškivala, pa me nazvala i pitala što se događa, a ja sam im rekao sve znate, sami ste čuli ” rekao je za 24sata Zvonko Giljanović.

Mladić kojeg Zavadlav nije našao

Jerko Malvasija je već dobro poznat splitskoj policiji. Osuđen je zbog dilanja droge, nakon što ga je policija 2013. uhvatila s vozilom punim kanabisa. Osuđen je na dvije godine i osam mjeseci zatvora, no iza rešetaka je naposlijetku ostao više od šest godina.

Ponovo je punio stupce crne kronike nakon osvetničkog pohoda 25-godišnjeg Filipa Zavadlava. Izvori kažu kako je upravo Malvasija bio Filipova glavna meta. Svjedoci su kazali kako je Zavadlav čak došao i na vrata kuće za koju je vjerovao da u njoj živi Jerko, no tamo ga nije našao.

