UHIĆEN JE BIVŠI NAČELNIK RIJEČKE KRIM POLICIJE ŽELJKO KRUNEŠ: Sumnja se da je poticao na ubojstvo djeteta

Krunešova bivša partnerica kazala je da ju je tada još aktualni načelnik krim policije zlostavljao jer je svjedočila da planira ubojstvo unuka obitelji Šota, zbog poslovnog prostora koji je htio na njihovu štetu priskrbiti svom prijatelju

Uhićen je bivši načelnik riječke krim policije Željko Kruneš i pritvoren u pulskom istražnom zatvoru, prema rješenju Županijskog državnog odvjetništva u Puli.

Kako doznaje Index, uhićen je jer se sumnja da je poticao na ubojstvo unuka obitelji Šota, zbog poslovnog prostora koji je htio srediti svom prijatelju. Tereti ga se i za incident s automobilom te za prikrivanje dokaza dok je bio načelnik riječke krim policije. Krunešov odvjetnik Saša Jelušić je rekao kako uz najbolju volju ne može ništa komentirati jer je istraga proglašena tajnom.

Emisija Provjereno Nove TV objavila je iskaz bivše partnerice bivšeg načelnika riječke krim policije Željka Kruneša koja tvrdi kako ju je Kruneš zlostavljao jer je svjedočila protiv njega u sklopu istrage DORH-a i PNUSKOK-a.

“Kruneš saznao da je ona to prenijela gospođi Šoti i tražio je od nje da to demantira ili ako je policija zove na razgovor, da o tome ne govori. Pet dana prije odlaska u Karlovac Željko joj je gurnuo dva prsta u grkljan i kazao joj je da će joj izvaditi grkljan jer tako se radilo u ratu. Uspjela je pobjeći, išla je na hitni trakt na Sušak. Međutim, on ju je presreo automobilom”, stoji u zapisniku dotične sa svjedočenja na sudu.” , navodi se u sudskom zapisniku