UHIĆEN BRANIMIR ČALETA, ODBJEGLI OSUMNJIČENIK ZA UBOJSTVO IZ SPLITA: Skrivao se na mjestu na kojem su ga prvo tražili

Prije podne je imao raspravu na Županijskom sudu nakon čega je pobjegao i to s lisicama na rukama. Nisu ga pokolebala ni dva hitca što su u zrak ispalili pravosudni policajci koji su za njim navodno trčali oko pet minuta

Osumnjičeni ubojica Branimir Čaleta (36) večeras je oko 20:20 sati uhićen u blizini Poljuda. Kako se i pretpostavljalo, skrivao se na Turskoj kuli, a pronađen je između splitskog Brodogradilišta i trgovačkog centra “Lidl”, javlja Slobodna Dalmacija.

Nije pružao otpor.

U tijeku je procedura njegovog vraćanja u zatvor.

Optužuju ga za ubojstvo trudne djevojke

Podsjetimo, Čaleta je danas oko podneva pobjegao dvojici pravosudnih policajaca prije nego li su ga uspjeli ukrcati u službeni kombi i vratiti u splitski zatvor na Bilicama. Inače, pritvoren je zbog optužbi da je ubio svoju djevojku Ukrajinku Gannu Kitaevu koja je bila u osmom mjesecu trudnoće.

Ministarstvo pravosuđa je potvrdilo da su pravosudni policajci “sukladno propisima ispalili dva metka upozorenja” te napomenuli da “državni službenik odjela osiguranja neće primijeniti vatreno oružje ako bi se time ugrozio život druge osobe”.

Odvjetnik: ‘Ovo ne bi trebalo utjecati na odmjeravanje kazne’

Ćaletin odvjetnik Hrvoje Krišto u razgovoru za RTL kazao je da se nakon bijega nije čuo sa svojim branjenikom te da sve informacije o potrazi za njim dobiva iz medija. Opisao je i tijek današnje rasprave na sudu.

“Sve je išlo uobičajenim tijekom i ništa nije upućivalo da bi mogao pobjeći. Imali smo, doduše, dugotrajnu raspravu s pet svjedoka, od toga dvoje iz Ukrajine, pa je sve dugo trajalo”, kazao je odvjetnik Krišto istaknuvši da je iznenađen razvojem događaja.

Na pitanje komplicira li Ćaletin bijeg čitav sudski postupak, Krišto je odgovorio potvrdno.

“Komplicira ionako težak postupak na način da imamo ovaj faktor neizvjesnosti i njegove nedostupnosti. Ročišta su se odvijala primjerenom dinamikom i razvijala povoljno za njega kao okrivljenika. Optužba je sama po sebi komplicirana, a mi se kao obrana trudimo da tragičnu priču iz opisa prezentiramo suprotno kako to stoji jer stvarno činjenično stanje pa i materijalni dokazi i svjedočenja ukazuju na to za što ćemo se boriti”, kazao je prije nego je njegov branjenik uhićen.

Odvjetnik ipak smatra da se Ćaletin bijeg ne bi smio “reflektirati na samo odmjeravanje kazne”.

“Jednim dijelom ovaj čin ukazuje na to da je određivanje istražnog zatvora bilo opravdano. A sad… današnji dan je bio vrlo težak, očekivanja su bila da ga završimo kako treba i to smo u sudskom smislu učinili. Zašto se stvar morala ovako rasplesti? Za postupak i kaznu to je nebitno, to ćemo i, nadam se, jednog dana otkriti. U tom smislu priželjkujem da se što prije privede. U tom pravcu mu šaljem tu poruku, ako me čuje”, rekao je.