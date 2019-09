UHIĆEN BIVŠI SABORSKI ZASTUPNIK HDZ-A, SUMNJIČE GA ZA SILOVANJE: ‘Molila sam ga da prestane, rekao je da će raditi što hoće’

Žena koja je Damira Škaru prijavila za silovanje usprkos njegovim prijetnjama i pokušaju da novcem kupi njezinu šutnju odlučila je progovoriti o traumatičnom događaju koji se dogodio jedne radne subote u prostorijama AK Siget gdje je počela raditi dva mjeseca ranije

Predsjednik Autokluba Siget, bivši boksač i olimpijac te bivši saborski zastupnik HDZ-a Damir Škaro, uhićen je jutros nakon što ga je zaposlenica AK Sigeta prijavila za silovanje. Dnevnik.hr piše, pozivajući se na pouzdane izvore, da je Škaro uhićen jutros prilikom ulaska u Hrvatsku. Prijava protiv Škare podnesena je 12. kolovoza, no on je tada bio u Bosni i Hercegovini čije državljanstvo ima uz ono hrvatsko. Nekoliko sati nakon što ga je njegova žrtva prijavila za silovanje, Škaro joj je poslao prijeteće poruke i nudio pozamašan iznos za šutnju, a potom otišao u BiH. Sutra je isticao rok do kojeg se morao javiti policiji.

Zagrebačka odvjetnica Morana Rabar rekla je Hini da je Škaru prijavila liječnica kojoj je žrtva ispričala da je bila silovana početkom kolovoza. Žrtva je pak naknadno Škaru prijavila i zbog prijetnje. Rabar kaže da je ona u tom slučaju angažirana kao pomoć žrtvi i Državnom odvjetništvu od kojeg očekuje da će kazneno goniti Škaru jer je riječ o kaznenom djelu.

Molila ga da prestane, a on rekao da će raditi što hoće

Žena koja je Škaru prijavila za silovanje progovorila je o tom traumatičnom iskustvu za emisiju provjereno Nove TV koja će biti emitirana u četvrtak navečer. Ispričala je kako se to dogodilo jedne radne subote u prostorijama AK Sigeta gdje je počela raditi dva mjeseca ranije. Kazala je kako ju je napao s leđa, uhvatio oko struka nabivši je na sebe te joj ruku gurnuo u grudnjak. Ona se uspjela istrgnuti, a on joj je rekao da se ne otima. Lijevom rukom držao je njezine ruke.

Kaže da ga je molila da prestane, a on joj je na to odgovorio da će raditi što hoće.

“Pokušala sam se izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće… Najgore od svega što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane, što sam ja više dolje klizila to mi je zadirao prste još dublje”, jecajući je ispričala žrtva pred kamerom emisije ‘Provjereno’.

Na koncu se, kaže, nekako uspjela iščupati iz njegovog stiska doslovce izgubivši svijest.

Poslao joj prijeteću poruku i nudio novac za šutnju

Nakon što je dva dana plakala zbog onoga što joj se dogodilo, skupila je hrabrost i prijavila Škaru policiji.

“Ja se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi”, kazala je.

Međutim, bivši saborski zastupnik doznao je da ga je žrtva prijavila policiji pa joj je, prema njezinim riječima, poslao poruku s pitanjem “kako su ti djeca?”. Niti dva tjedna nakon prijave policija Škari nije ušla u trag. Nisu ga našli ni na kućnim adresama u Zagrebu niti u sjedištu AK Sigeta pa je za njim raspisana tjeralica. Novinari ‘Provjerenog’ doznali su da je Škaro iz BiH putem posrednika nudio žrtvi 80.000 eura tražeći zauzvrat njezinu šutnju. No, ona je odlučila istjerati pravdu na čistac kazavši da “ne bi šutjela ni za milijun eura”.