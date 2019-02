UGLEDNI PATOLOG O SLUČAJU IZ MEĐIMURJA: ‘Škrinja se možda otapala i mjesec dana’; psihijatar zatečen: ‘I meni je čak ovo sve neshvatljivo’

U slučaju koji je zgrozio Hrvatsku sada se čekaju rezultati obdukcije koji bi trebali pokazati, prije svega, radi li se o Jasmini Dominić, nestaloj 2000. godine

Obdukcija tijela pronađenog u škrinji obitelji Srnec, za koje se pretpostavlja da se radi o davno nestaloj Jasmini Dominić, trebala bi dati više odgovora o tome kako je prije 19 godina skončao život mlade Jasmine. Kako je jučer javio Telegram, njena sestra Smiljana, slomila se pred istražiteljima te priznala da ju je zatukla. Ipak, valja pričekati nalaze obdukcije.

No, da to neće biti tako lako, tvrdi i ugledni hrvatski patolog, dr. Dušan Zečević koji se u svojoj dugogodišnjoj karijeri nikada nije susreo s ovakvim slučajem.

“Budući da mi nisu poznate sve okolnosti, a nemamo sličnih iskustava, mogu nešto reći samo na temelju pretpostavki. Dakle, ako je tijelo otkriveno nakon što se počeo osjećati zadah, to bi značilo da su već nastupile truležne promjene i da je došlo do raspadanja. Poznato je da zamrzivači i u slučaju nestanka struje ne otapaju sadržaj 24 sata, onda je vjerojatno taj proces trajao danima, možda čak i do mjesec dana. Jer, treba imati na umu da je zamrzivač zatvoren, da tu nema strujanja zraka”, rekao je dr. Zečević za Jutarnji list.

Tijelo mora na rendgen

Što se eventualnih ozljeda tiče, Zečević tvrdi da bi se na obdukciji mogli vidjeti prijelomi, a za utvrđivanje prostrijelnih rana valjalo bi napraviti rendgensko snimanje u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu.

“Što se tiče ozljeda na mekim dijelovima tkiva, primjerice trbuhu, to bi se već teško moglo ustanoviti pod pretpostavkom da je došlo do raspadanja tijela. I tragove strijelnih rana teško bi se moglo utvrditi bez rendgenske snimke”, dodaje Zečević.

No, prije svega valja utvrditi da je tijelo pronađeno u škrinji ispod stubišta kuće obitelji Srnec uistinu ono Jasmine Dominić čiji je nestanak prijavljen još 2000. godine.

‘Od ovoga se može napraviti doktorat’

Što se pak psihijatrijskog aspekta ovog slučaja tiče, dr. Goran Dodig smatra kako osoba koja je 19 godina u zamrzivaču držala sestrino tijelo, mora imati nekakvih psihičkih poremećaja.

“Teško je i ne mogu spekulirati o okolnostima, odnosno o profilu takve osobe. No, jednostavno je nevjerojatno da nitko od okoline nije primijetio na toj osobi ništa čudno”, rekao je Dodig za Jutarnji.

Radi se, smatra, o osobi koja ima nevjerojatnu moć samokontrole.

“U svakom slučaju, riječ je o nevjerojatnom događaju, i čak s profesionalne strane, to mi je neshvatljivo. Smatram da je nemoguće da se ovakvo što ikad ponovi. Treba se napraviti opsežno vještačenje, od čega se doslovno može napraviti doktorat”, dodao je.