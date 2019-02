UČENIK PREBIO VRŠNJAKA, MALIŠAN (9) ZAVRŠIO U BOLNICI: ‘Pedagoginja mi nije vjerovala, a ja se nisam htio tući…’

Nakon sukoba dvojice učenika trećih razreda jedan je devetogodišnjak završio u bolnici

U Omišlju na Krku, poslije nastave došlo je do sukoba dvojice učenika trećih razreda, nakon čega je jedan devetogodišnjak završio u bolnici. Kako piše RTL, dvojica dječaka su i prije imali sukobe koji su ostajali na naguravanju i vrijeđanju. Ozlijeđeni dječak tvrdi da je znao da mu se sprema sačekuša i da ga u školi nisu ozbiljno shvatili.

Devetogodišnjak, koji je cijelu noć bio na infuziji i zbog šoka nije mogao spavati, prepričao je kako je sukobu prethodilo vrijeđanje.

“I onda je rekao ako se ne bojiš dođi kod mene da te prebijem, ja sam počeo bježat od njega, sakrio se u grmlje, probao sam se sakrit u grmlje točnije, a onda je on mene počeo tući, onda sam ja njega morao gurnut za samoobranu i onda me on lupio šakom u glavu i onda sam odustao i rekao napravi što hoćeš, lupi me, nema smisla da se tučem s njime sam shvatio. Jednostavno bi me prebio, ja nisam za to ne volim se tući, nisam tako odgojen”, rekao je ozlijeđeni dječak.

Pedagoginja nije vjerovala

Tvrdi da mu je prije nekoliko dana prijatelj iz razreda rekao da ga vršnjak planira istući te je sve prijavio školskoj pedagoginji “koja je rekla da je to trač, da je to glupost da ne vjeruje u to i sada se to desilo, odnosno plan mu je uspio, a nakon što je on mene izudarao jer sam se ja predao onda je rekao da će me poslije prebiti, idući put”.

Roditelji dječaka su zbunjeni i ne znaju što napraviti nakon incidenta. “Što možemo dalje očekivat, ne znam koji je korak, ispisat dijete, upisat ga u drugu školu da ima mira, mislim zgroženi smo! Mislim stvarno ja apeliram na školu i na policiju da nešto poduzmu”, rekao je otac ozlijeđenog dječaka Dalibor Starčević.

Glavobolja, vrtoglavica i povraćanje

Nado Bukvić, šef traumatologije i ortopedije Dječje bolnice Kantrida. rekao je da je dječak došao na pregled s glavoboljom i vrtoglavicom te da je povraćao. “Bio je smušen kod dolaska pa je ostao kod nas na opservaciji. Bio je nemiran, imao je napade panike tako da smo morali bit uz njega cijelo vrijeme, dali smo mu lijekove da se malo smiri.”

Dječak je u utorak poslijepodne pušten na kućnu njegu, mora mirovati i ne smije na nastavu do daljnjeg, piše RTL. Drugi dječak dječaka koji ga je istukao prisustvovao je na nastavi u školi u Omišlju.