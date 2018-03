UBOJICA VLASNIKA NOĆNOG KLUBA U ŠPANSKOM: ‘Žao mi je što je sve tako daleko otišlo. Taj križ nosti ću cijeli život’

Uskoro će biti izrečena presuda za brutalnu likvidaciju u Španskom.

Mirko Marić koji je s pet hitaca likvidirao vlasnika noćnog kluba Element Stipana Ivića danas se na sudu ispričao obitelji svoje žrtve.

“Ispričavam se obitelji Ivić, posebno djeci pokojnog Stipana. Ispričavam se i svojoj obitelji, rodbini i prijateljima zbog toga što sam učinio. Žao mi je što je to otišlo toliko daleko”, rekao je Marić koji je 7. svibnja prošle godine oko tri sata ujutro, nakon višesatnog čekanja, u pravoj sačekuši, ubio Ivića. Vlasnik noćnog kluba podlegao je teškim ozljedama tjedan dana kasnije.

Sukob dvije obitelji?

Ovo ubojstvo dogodilo se nakon što je eskalirao sukob dvije obitelji – Marić i Ivić, a u pozadini se čak spominjalo i dilanje droge u Zagrebu. Danas je i sam Marić potvrdio da je Ivića upoznao još 2014. godine, a odnosi su im se navodno zahladili jer su ljudi iz Ivićevog Elementa sve više dolazili u Marićev klub Kafana. Ipak, Marić je u to vrijeme još nastupao u Ivićevom Elementu.



NEVJEROJATNI DETALJI SUKOBA DVIJE OBITELJI UOČI BRUTALNE LIKVIDACIJE: Otkriveno zašto je vlasnik noćnog kluba dobio pet hitaca u glavu

“Ne znam je li to bilo zbog Stipanovog ega ili ljubomore na Kafanu. No, nakon što smo se posvađali nisam više pjevao kod njega”, prisjetio se Mirko Marić priznajući kako je u to vrijeme dosta pio i šmrkao kokain.

Opisao je i incident što se nedugo prije ubojstva dogodio u Kafani gdje je Stipan Ivić napao Marićevog prijatelja, Roberta Lončarića. Unatoč tome Marići su pokušali izgladiti sukob s Ivićima. Međutim, do toga nije došlo, već su Mirku Mariću čak počela dolaziti prijetnje. I ostali članovi njegove obitelji, te prijatelji bili su im izloženi. Tako su u automobil Dine Petrovića podmetnuti droga i oružje, Ivku Mariću zapaljeni su automobili, Donovanu Atliji, koji je bio blizak s Marićima također je izgorjelo vozilo…

Prijetnje uočio ubojstva

“Kružile su priče da sam na redu ja, a onda Božan Marić. Zato sam se neko vrijeme slonio u Njemačku. No i tamo sam dobio prijeteću poruku: ‘Pazi dok prelaziš cestu i sina vodiš u vrtić’. Zaključio sam da su to prijetnje Stipana Ivića, pa sam živio u strahu. Napetost sam ublažavao alkoholom i drogom”, rekao je Marić koji je i dan prije ubojstva bio na fešti. Tamo je popio desetak piva i doznao za nove Ivićeve prijetnje. “Bio sam izvan sebe”, priznao je. Smirit se pokušao kokainom i s par jointova.

NOVI DETALJI BRUTALNE LIKVIDACIJE VLASNIKA NOĆNOG KLUBA ELEMENT: ‘Prijetio je da će nas sve iseliti, polomiti i pobiti’

Još iste večeri krenuo je prema Ivićevom klubu odlučan da izgladi probleme. “Bio sam spreman i na dva-tri šamara samo da riješimo stvar”, tvrdio je.

Zbog vlastite sigurnosti ponio je pištolj i odvezao se do tržnice. “Sjećam se samo pucnjeva koje stalno sanjam, sve ostalo mi je prazno. Vjerujte mi da m je teško s tim živjeti. Taj križ nosit ću do kraja života. Je li na to utjecao strah, šok, alkohol, droga šećer… Pitat ću se do kraja života”, branio se Mirko Marić pred sudskim vijećem koje će mu uskoro izreći osudu.