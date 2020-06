UBOJICA SOCIJALNIH RADNIKA U ĐAKOVU: ‘Znam da je nešto bilo, ali ne znam što. Sve mi dolaze šumovi u glavu’

‘Ja bih da se ponovno provede suđenje, jer ne znam ništa ni šta je i kako bilo. Ne mogu se sjetiti. Kriv se ne osjećam uopće, kazao je Andrija Drežnjak koji je lani u srpnju ubio dvoje djelatnika Centra za socijalnu skrb u Đakovu

Na Županijskom sudu u Osijeku završeno je suđenje Andriji Drežnjaku koji je u srpnju prošle godine ubio socijalnu radnicu Blaženku Poplašen i pravnika Ivana Pavića u Centru za socijalnu skrbu u Đakovu. Drežnjak je na kraju svoje obrane kazao da se ne osjeća krivim.

“Znam da je nešto bilo, ali ne znam kako je bilo i ništa ne znam. Uopće se ne osjećam krivim. Sve mi dolaze šumovi u glavu i gotovo i ne osjećam krivnju”, rekao je Drežnjak, javlja Glas Slavonije.

‘Ja bih da se ponovno provede suđenje’

Miroslav Kraljević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika, na to mu je pokazao izjavu koju je sam napisao kada je ispitivan, no rekao je da ne zna je li on to pisao te je ponavljao kako mu “dolaze šumovi u glavu”.

“Ja bih da se ponovno provede suđenje, jer ne znam ništa ni šta je i kako bilo. Ne mogu se sjetiti. Kriv se ne osjećam uopće”, kazao je dvostruki ubojica.

Na početku završne sudske rasprave sudski vještak psihijatrijske struke ustvrdio je da je Drežnjak raspravno sposoban.

“Dva puta sam ga pregledao i dao mišljenje u kojem sam potvrdio sve nalaze koji su pronađeni u prvom vještačenju i to primarno slabiju intelektualnu opremljenost na razini ispodprosječnih do graničnih vrijednosti, potom poremećaj ličnosti graničnog tipa, te karakterološke i psihoorganske promjene, povezane uz njegovu ovisnost o alkoholu”, kazao je sudski psihijatar dodavši da je ovaj sposoban shvatiti pojmove poput krivnje, priznanja i negiranja.

No, dodao je sudski vještak, kod optuženig postoji odsutnost osjećaja krivnje, jer koristi patološke obrambene mehanizme projicirajući, primjerice, svoju krivnju na druge. Drežnjakov odvjetnik dao je, pak, prigovor na nalaz i mišljenje psihijatra tvrdeći da sa svojim klijetom nije uspio uspostaviti dvostranu komunikaciju.

Tužitelj je rekao da se Frežnjaka tereti za dva teška ubojstva na podmukao način iz bezobirne osvete.

“Prema unaprijed osmišljenom planu pribavio je pištolj, zaštitaru predočio da samo treba ostaviti neke papire. Sve to govori da je kazneno djelo počinio na podmukli način, planirano da on sam ispravi nepravdu koja je prema njegovom mišljenju njemu nanesena. Bezobzirno u ovoj situaciji i daje veći značaj jer apsolutno nije bilo povoda, jer su žrtve učinile ono što je od njih traženo, prebacile su imovinu s oca na sina”, kazao je tužitelj podsjetivši da je nakon tog zločina u Đakovu zakonodavac proglasio djelatnike centara za socijalnu skrb službenim osobama.

Kazao je i da su žrtve posve nevine jer nisu dale nikakav povod da im se dogodi takvo nešto. Navodeći Drežnjakove olakotne okolnosti spomenuo je da se ovaj ne može brinuti sam o sebi, nema poslovnu sposobnost , da je korisnik Centra kroz duže razdoblje te da je bio smanjeno ubrojiv.

“No ipak je sposoban lišiti nekoga života. Pored smanjene ubrojivosti treba kod određivanja kazne procijeniti kontekst u kojem se to dogodilo”, istaknuo je tužitelj Kraljević.

‘Ima elemenata koji ukazuju a njegovu neubrojivost’

Odvjetnik obitelji ubijenih smatra da u ovom slučaju nema niti jedne olakotne okolnosti za Drežnjaka. Drežnjakov , pak, odvjetnik istaknuo je u završnoj riječi kako smatra da ima elemenata koji ukazuju na njegovu neubrojivost, odnosno bitno smanjenu ubrojivost te da optužba nije izvela dokaz koji bi nedvojbeno ukazao da je optuženi autor izjava koje je su pokazane na sudu, niti da je planirao ubojstva te zbog toga kupio pištolj, piše Glas Slavonije.

“Obrana je sudu dostavila podatke o utjecaju lijekova, pogotovo kod osoba koje ih duže koriste i to onih lijekova koje je koristio Drežnjak. Upravo činjenica da je optuženi duže vrijeme koristio ove lijekove te njihova moguća svojstva pri tom korištenju po stavu obrane ukauzuju na zaključak da optuženi nije mogao shvatiti djelo koje je počinio niti sve okolnosti. Nema dokaza koji bi ukazivali da je optuženi pucao na žrtve iz neposredne blizine, jer bi se u tom slučaju na njegovoj odjeći pronašli biološki tragovi”, rekao je Drežnjakov branitelj Jurica Jurić.

