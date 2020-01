UBOJICA IZ SPLITA PISAO PISMA NEPOZNATOJ OSOBI: ‘Sve je to zbog nespavanja, al’ i to će se riješiti. Volim te M, samo me ti možeš spasiti’

Nakon analize Zavadlavova pisma, grafolog je kazao da je on jako djetinjast i da mu je potreban psihijatar

Filip Zavadlav, 25-godišnji trostruki ubojica iz Splita, prema riječima svoje stanodavke Marcele Sunara, stalno je pisao pisma. Neka od njih nalaze se i u stanu, a u posljednjem, čije fotografije posjeduje 24sata, Zavadlav se obraćao osobi “M”. Pisma su napisana rastresenim rukopisom te su ostala na stolu i noćnom ormariću u stanu na Varoši gdje je živio.

U jednom pismu piše: “Sve je to uzrokovano nespavanjem, al’ dobro, to će se riješiti”, dok je u drugome pisalo: “Da, M., slažem se, jak u glavi možeš bit samo ako spavaš. Volim te, M., samo me ti možeš spasiti. Filip”.

STANODAVKA FILIPA ZAVADLAVA: ‘Platio mi je stanarinu, a nije imao što jesti. Na stolu sam našla dvije poruke’

ČASNA SESTRA KOJA JE SPLITSKOM UBOJICI NAŠLA STAN: ‘Nazvao me i zamolio pomoć, htio se odvojiti od obitelji. Prije 10 dana bio je depresivan’

Komentar grafologa: ‘Djetinjast je i potreban mu je psihijatar’

Novinari portala 24sata su pisma mladog ubojice poslali grafologu kako bi prema rukopisu probao procijeniti kakva ih je osoba pisala. Njegov zaključak je da se radi o nezrelom čovjeku. Nakon analize Zavadlavova pisma, grafolog je kazao da je on jako djetinjast i da mu je potreban psihijatar.

Pisma su pisana tiskanim slovima te nemarnim i rastresenim rukopisom. No, nisu ova pisma usamljena, jer kako govori bivša stanodavka, u stanu ih je bilo više. Neka od njih mogu se pročitati dok su druga u potpunosti nečitka. Za sada se ne zna tko je misterizona osoba “M”. Nitko od sugovornika 24sata nije mogao za sigurno potvrditi identitet osobe kojoj je ubojica pisao, dok su novinari u prijašnjim razgovorima saznali da se par dana prije krvavog pohoda Zavadlav žalio da ga je ostavila djevojka te da je potresen zbog prekida veze.

Stanodavka komentira da “tko zna kome ih je pisao” te govori da je to trajalo mjesecima. Mladi pomorac nalazio se u teškom psihofizičkom stanju jer 16 dana nije spavao te je smršavio skoro deset kilograma u mjesec dana. Osim navodnog prekida veze pritiskali su ga i bratovi dugovi koje je nagomilao zbog drogiranja. Poslije su na dugove došle kamate. Ubojica je pisao nepovezana pisma dok je bio zatvoren u stanu u kojem nije bilo gotovo ničega dok mu je hladnjak zjapio potpuno prazan.

SPLITOM KRUŽE LETCI PODRŠKE FILIPU ZAVADLAVU: Sadrže njegovu sliku u srcima i prijeteću poruku

FILIPOVA MAJKA OVIH JE DANA VRLO AKTIVNA NA MREŽAMA, SPLIĆANI TVRDE: ‘Bila je teška ovisnica, bježala je pa se vraćala i opet odlazila