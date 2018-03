UBOJICA IZ SENJA NAPOKON PROGOVORIO PA OTKRIO MOTIVE SVOG KRVAVOG POHODA: Evo što je dovelo do krvoprolića u popularnom klubu

Naoružan je nastavio po klubu pucati u namjeri da se osveti svima koji su mu se smijali i rugali. Pritom je u krvi imao 1,5 promila alkohola.

Jučer je Županijski sud u Rijeci donio odluku o produljenju istražnog zatvora za 56-godišnjeg Ivana Tomljanovića iz Senja zbog optužbe za ubojstvo te još dva pokušaja ubojstva. Termin suđenja bit će zakazan kada optužnica postane pravomoćna.

DETALJI BRUTALNOG NAPADA U SENJU: ‘Žena mu je divna i vrijedna, ali on je težak i čudan, pogotovo kad popije’

PUCNJAVA U DISKO KLUBU U SENJU: Likvidiran vlasnik popularnog restorana, dva mladića ranjena, ubojica se predao



Svi su mu se smijali, a jedan ga je udario nogom u stražnjicu

Sve se dogodilo 16. rujna prošle godine u disko klubu Konoba u Senju, kada je banalna svađa završila tragično. Naime, Tomljanović je bio u tom disko klubu kada mu je 26-godišnjak (J.M.) rekao da izađe van iz kluba. To nije htio učiniti pa je pozvao zaštitara Tomislava Lopca, koji mu nije dao za pravo.’Pusti me na miru, odi ća, odi van’, rekao mu je Lopac, a na to se nadovezao i 26-godišnjak koji mu je ranije već rekao da izađe i udario ga nogom u stražnjicu. Kad je Tomljenović pao, svi su mu se smijali, a on je potom izašao iz kluba i otišao kući po oružje.

‘Što se sad ne smiješ, sad me istjeraj van’

Zbog sramote i poniženja u klubu uzeo je revolver i pištolj s puno metaka i vratio se u klub, gdje je počeo pucati odmah s ulaza. Pogodio je u prsa mladića koji mu je ranije te večeri rekao da napusti klub, a zatim je nastavio pucati i u Tomislava Lopca. On ga je molio da ga ne ubije, no Tomljenović je u njega ispalio nekoliko metaka, od kojih jedan u glavu, uz riječi ‘Što se sad ne smiješ, ajd’ me sad istjeraj van’, piše Novi list.

Naoružan je nastavio po klubu pucati u namjeri da se osveti svima koji su mu se smijali i rugali. Pritom je u krvi imao 1,5 promila alkohola. S više je metaka ranio i 27-godišnjeg T.R., a na kraju je i njemu ispalio hitac u glavu i teško ga ranio. Kad je izašao iz kluba, Tomljenović ipak nije uspio pobjeći jer su ga do dolaska policije zadržali građani. Tako je Tomljenović u svom mahnitom pohodu ubio Tomislava Lopca, a teško ozlijedio 27-godišnjeg T.R., dok je 26-godišnji J.M. zadobio otvorenu ranu prsnog koša.

‘Pao mi je mrak na oči, bio sam bijesan…’

Svjedoci su ispričali da je po klubu naoružan tražio sve koji su mu pobjegli te da je ostalima u klubu rekao neka paze kako se odnose prema starijima. Jednom je svjedoku na ulici navodno rekao i ‘da je napravio svoje i da ga sad više nitko neće za***avati’. Tomljenović se najprije branio šutnjom, a tek je u veljači pred tužiteljem iznio obranu. Priznao je da je pio tijekom cijelog tog dana. Tako pijanom mu se jedna osoba unijela u lice, vikala i tjerala ga van iz kluba, uz objašnjenje da smeta njegovim djevojkama. Kasnije ga je još jedan muškarac napao, vikao na njega, uzeo mu bocu i udario ga nogom u stražnjicu. To ga je, kaže Tomljenović, ponizilo, pa je zato reagirao ovako.

‘Pao mi je mrak na oči, više nisam znao za sebe, otišao sam kući i bijesan istjerao ženu iz sobe, uzeo oružje pa natrag u Konobu’, rekao je, piše Novi list. Za Lopca, kojeg je ubio, kaže da nije s njim niti razgovarao te večeri, a dodao je i da se ne sjeća ničega između pucnjave u J.M. i trenutka u kojem ga je na podu zadržao jedan čovjek do dolaska policije.