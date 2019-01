KRVNIKA IZ DUBROVNIKA SVI SU SE BOJALI, BIO JE NASILNIK OD MALIH NOGU: Vlastitog oca zarezao nožem, suprugi stavljao pištolj u usta?

Pomorac je jednom i mladića ubo možem jer je bacio petardu u njegovoj blizini. Dubrovčani pričaju kako se prije počinjenih ubojstava tri dana opijao

Hrvatska je danas šokirana ubojstvom koje se dogodilo u samom centru Dubrovnika kada je dubrovački pomorac Ivo Banović Đivo (66) ubio suprugu i svojeg punca, a punicu ozlijedio. Ubojstva je počinio pištoljem, posljednja je stradala upravo njegova supruga, nakon čega je on počinio samoubojstvo i pao preko nje. Banović je cijelog života bio nasilan, govore sada oni koji su ga poznavali.

Supruga je od njega u ponedjeljak navečer zatražila razvod braka, a on ju je istjerao iz kuće u Sustjepanu u kojoj su živjeli. Ona je otišla k roditeljima u stari dio Dubrovnika, a on je počeo s pisanjem oproštajnog pisma kojeg je pisao cijelu noć. Kad je s time završio, uzeo je pištolj, sjeo u automobil te se odvezao do zgrade u kojoj su živjeli punac i punica te počinio pokolj kakav Dubrovnik ne pamti”, ispričao je poznanik kapetana Banovića za Večernji.

Problemi u braku postojali su dulje vrijeme

Problemi u braku Banovića i supruge postojali su dulje vrijeme, no do fizičkog obračuna dosad nije došlo, što je potvrdila i policija koja navodi kako Banović nikad nije kazneno prijavljen za to.

U Dubrovniku je poznat kao vrsni pmorac koji je od 1977. godine plovio na brodovima dubrovačke Atlantske plovidbe, a 2003. je unaprijeđen u zvanje zapovjednika broda, a to je radio sve do 2009. kada prestaje ploviti. Tada se zaposlio u istoj firmi kao šef kadrovske službe.

Ljudi su ga izbjegavali

“Nije dugo bio na tom radnom mjestu, vratio se na mjesto kapetana broda gdje je odradio još nekoliko plovidbi nakon čega je otišao u mirovinu. On vam je kao osoba bio dosta distanciran tip, uvijek se držao za sebe, mogu slobodno reći da su ga drugi ljudi čak znali izbjegavati. Ne zato što je bio nepravedan, više zbog toga što je bio težak kao osoba, oduvijek, još otkako je bio dijete”, kažu poznanici ubojice.

Njegovi roditelji bili su profesori matematike, nešto stroži, no pravedni, navode.

Zarezao nožem vlastitog oca

“Đivu je otac slao na popravni iz matematike, čak ga je želio i rušiti, a Đivo, koji je bio teške naravi i jedan od glavnih “frajera” te generacije napao je vlastitog oca. I to kako napao, pričao je o tome tada cijeli grad, nožem ga je nekoliko puta zarezao, ali otac ga navodno nije želio prijaviti policiji nego ga je upisao u drugu školu. Nakon tog događaja Đivo se smirio i izašao na pravi put, završio školu za pomorca i ubrzo postao jedan od najboljih u tom poslu”, isprilao je poznanik.

Supruzi prijetio pištoljem?

Supruga je navodno znala da je imao pištolj jer joj je njime nekoliko puta prijetio, a prema nekim izvorima, čak joj ga je stavljao u usta, piše 24sata. Brak s ubijenom Lidijom bio mu je drugi, nisu se baš slagali, no s njezinim roditeljima je stalno bio u nekoj svađi.

Oni koji su ga poznavali kažu kako je i prije prijetio supruginoj obitelji, a oni to nikad nisu prijavili policiji jer ga nisu shvaćali ozbiljno.

Pomorac je jednom i mladića ubo možem jer je bacio petardu u njegovoj blizini. Dubrovčani pričaju kako se prije počinjenih ubojstava tri dana opijao.