ZVIJER IZ BEDEKOVČINE UBOJSTVO PROSLAVIO SKUPIM PROVODOM: Pokušao se izvući, procurila i poruka koju je poslao prijatelju

26-godišnji Karlo Vuksan okrutno je ubio 76-godišnju Veru J. koja je živjela u njegovoj ulici u Bedekovčini te je potom opljačkao. Žrtva je mladiću otvorila vrata svoje kuće ne sluteći kakvo joj se zlo sprema, dobro ga je poznavala. Karlo joj je znao pomagati u vrtu, a ona mu je za to davala novac, piše Jutarnji.

Obdukcija je utvrdila da su ženi prvo slomljena rebra, od čega je krvarila u pluća, a zatim joj je mladić slomio lubanju udarcima tupim predmetom.

Zet ubijene rekao je kako nitko ispočetka nije vjerovao da je žena ubijena. “Bila je sva u krvi na podu kupaonice kad smo je našli. Nitko nije mislio da je ubijena. Pozvali smo Hitnu pomoć, a oni policiju”, rekao je Željko R.

Nakon ubojstva je zaključao kuću i bacio ključ u bunar

Vuksan je nakon ubojstva ukrao novac i kartice svoje susjede, kuću zaključao, a ključ bacio u bunar u svojem dvorištu. Policija je u ponedjeljak taj ključ pronašla. Mladiću prijeti 40 godina zatvora.

“Ne mogu vam ništa loše reći o njemu. Jedino, zadnja dva tjedna nije pozdravljao, okrenuo bi glavu kad bi me vidio”, rekao je 82-godišnji Josip Ban, umirovljeni profesor te dodao kako je Karlo u Bedekovčini živio s bakom i bratom. Prije nekoliko godina umro mu je otac, a majka se ponovno udala te preselila u Zagreb. U Bedekovčini pričaju kako je mladić bio sklon drogi te da je bio fasciniran crnom magijom.

Jedan od mještan rekao je kako je održavao vezu s jednom srednjoškolkom, no to je puklo kad je njezin otac za to saznao. Vuksan je navodno imao i zabranu približavanja djevojci jer su se tukli.

Provalio je i u mjesnu crkvu

U ulici u kojoj je živio u posljednje vrijeme se dogodilo više krađa i provala, i to baš u njegovu susjedstvu. Provaljeno je i u mjesnu crkvu iz koje su nestali zlatni kaleži. Karlo je priznao da ih je ukrao i prodao.

“Pričaju da je on sve priznao, ali da je rekao da je bio napušen”, rekli su neki od mještana, prenosi Jutarnji.

“Netko je moju susjedu ubio i opljačkao i ja sam glavni osumnjičeni. Ako te pozovu iz murije, reci da sam prešo u sredu na more”, stoji u poruci koju je Vuksan poslao prijatelju tek nekoliko sati nakon ubojstva. Dan nakon nije dao naslutiti da s time ima ikakve veze. Iste noći kad ju je ubio, vlakom je otišao u Zagreb i pozvao dvojicu prijatelja da pođu s njim.

Kupio drogu pa krenuo u provod

Uputio se u Travno gdje je kupio marihuanu i amfetamine te je trojac poslije iznajmio sobu u jednom motelu u Savskoj. Tijekom cijele večeri Vuksan je iz novčanika vadio novac i plaćao stotine kuna vrijedne račune za drogu, hostel, alkohol. U iznajmljenoj sobi su pušili travu i pili votku sa sokom od naranče, a ujutro su planirali vlakom natrag u Bedekovčinu.

Policija ga uhvatila na željezničkom kolodvoru

Vuksan je otišao u zalagaonicu i podignuo Playstation 4 koji je ranije založio za 800 kuna, a tamo je kupio i joystick te jednu igricu. Dok su ulazili u glavni željeznički kolodvor prišli su im policajci, pokazali značke i naredili im da s njim pođu u postaju.

Mladić je u posljednjih pet godina čak 15 puta prijavljen za krađu i teđku krađu, ali i za računalno krivotvorenje, što je policiju i dovelo do njega. Naime, Vuksan je već i prije bio prijavljen jer je nekome ispeglao ukradenu karticu, a bio je i prekršajno kažnjavan zbog remećenja javnoga reda i mira, odnosno nasilničkoga ponašanja, piše Jutarnji.