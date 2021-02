UBIO TROJE LJUDI U SPLITU: Uskoro presuda Filipu Zavadlavu: Tužiteljstvo traži 50 godina zatvora, a on sve negira i želi Nobela za mir

Osim za trostruko teško ubojstvo, tereti ga se i za nedopušteno držanje oružja te općeopasnu radnju

Danas u 13 sati na splitskom Županijskom sudu bit će izrečena presuda 26-godišnjem Filipu Zavadlavu koji je u splitskom naselju Varoš iz kalašnjikova ubio trojicu muškaraca.

Optužnica Županijskog državnog odvjetništva tereti Zavadlava da je 11. siječnja 2020. sa 37 metaka iz automatske puške ubio Marina Bobana (24), Juricu Torlaka (38) i Marina Ožića Paića (25) koji su se u vrijeme ubojstva nalazili na dvama motorima.

Sve je porekao

Osim za trostruko teško ubojstvo, tereti ga se i za nedopušteno držanje oružja te općeopasnu radnju. Zavadlav se nakon krvoprolića u Varoši predao splitskoj policiji samo nekoliko sati nakon ubojstva. Uhićen je u kafiću u blizini Policijske uprave splitsko-dalmatinske, a prije toga je u obližnji kontejner odbacio pušku koju su kasnije pronašli istražitelji.

FILIP ZAVADLAV IPAK IZNIO OBRANU: ‘Nisam kriv! Oslobodite me i nominirajte za Nobelovu nagradu za mir’

Na ročištu prošlog tjedna je sve porekao.

“Ja nisam kriv, tražim da me oslobodite optužbe i da me se nominira za dodjelu Nobelove nagrade za mir. Što se tiče ovog psihijatrijskog vještačenja koje je provedeno, ja se s tim ne slažem. Ako moja krivnja leži u tome što sam ja živ, onda sam kriv sto posto, dajte mi 50 godina”, rekao je Zavadlav.

Tužiteljstvo smatra da je sve isplanirao

U završnom govoru zamjenik Županijskog državnog odvjetništva Žarko Štrbac je rekonstruirao Filipov život, ali i tragični događaj. Rekao je kako je obrana optuženog neosnovana, neprihvatljiva i smiješna, da je to odraz njegove ličnosti koju su utvrdili i vještaci te da na sebe želi okrenuti svu pažnju.

Tužiteljstvo je uvjereno kako su u postupku izvedeni dokazni postupci koji potvrđuju počinjenje kaznenog djela, kao i da je Zavadlav pomno isplanirao to što će napraviti.

“Bio je uporan da to realizira. Radilo se o bezobzirnoj osveti. Napravio je to usred bijela dana, u središtu grada, čekao je svoje žrtve i bilo mu je važno likvidirati ih jer je smatrao da su manje vrijedne, a i smetale su mu u životu. Nikome se ne smije dopustiti da zakon uzme u svoje ruke. To bi bio divlji zapad, takvo ponašanje treba biti sankcionirano. Smatram da bi zatvorska kazna u trajanju od 50 godina bila dovoljna da se ostvari generalna prevencija”, zaključio je Štrbac.

SHRVANI OTAC ŽRTVE FILIPA ZAVADLAVA: ‘Dok on jede, igra se, trenira i zafrkava, moj sin i ova dvojica momaka se raspadaju u grobu…’