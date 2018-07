UBEROVCI U PULI ZAVAPILI: ‘Taksisti su nam priredili sačekušu, tukli nas i gazili…’

Uberovci tvrde da teror svojih kolega taksista u Puli trpe već duže vrijeme, a posljednji događaj ih je posebno šokirao.

Taksisti Ubera tvrde kako ih je u nedjelju navečer na parkiralištu jednog trgovačkog centra u Puli napala skupina taksista.

Prema riječima trojice vozača Ubera, taksisti su im zapravo pripremili stupicu na njihovom zbornom mjestu, parkiralištu Plodina kod velikog kružnog toka, i to tako što su prethodno fizički zadržali jednog vozača Ubera i iz mobitela mu izvukli kontakte da bi upali u internu komunikaciju grupe koja vozi za Uber.

“Nekoliko dana ranije već me bio napao i udario jedan vozač taksija. U nedjelju, kada sam došao na parkiralište, prvo sam zatekao pobacane table ‘Taxi’ od Ubera, a taj isti me pitao: ‘Nije ti već bilo dosta? Dogovorili smo se da odlazite’. Rekao sam da ja nigdje ne odlazim, i onda me udario jednom, uhvatio za vrat, pa nastavio tući, a i gazio me”, ispričao je za Glas Istre jedan od Uberovaca.

Njegov kolega kaže da je napadača bilo 15-ak. “Hvalili su se da njima nitko ništa ne može, da imaju zaštitu, da su oni u gradu zakon! Rekli su da su došli s namjerom da nas upozore da su skupili novac i platili mangupima da nas otjeraju iz grada. Rekli su nam: ‘Možete voziti po Poreču, ali ne i po Puli’.”, ispričao je jedan.

Uberovci tvrde da je riječ o kolmunaciji sukoba tijekom kojeg su ih dosad presretali, bušili im gume, premlaćivali ih pa su neki zbog toga od posla i odustali.