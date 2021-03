U ZATVORENOM DIJELU KAFIĆA U ZAPREŠIĆU POSLUŽIVALI PIĆA: Unutra su bila dva konobara i devet gostiju – uhitili vlasnika

Policijski su službenici utvrdili da ugostiteljski objekt posluju to jest da se u zatvorenom prostoru objekta nalazi devet gostiju koje su posluživala pićima dva konobara

Policija je uhvatila ugostiteljski objekt u Zaprešiću kako u zatvorenom prostoru poslužuje goste, a vlasnik lokala dobio je prekršajni nalog. Ugostiteljski objekt je zatvoren, a u tijeku je kriminalističko istraživanje.

“Jučer, 10. ožujka oko 20.15 sati na području Zaprešića u Ulici kardinala Alojzija Stepinca, policijski su službenici u suradnji s Državnim inspektoratom te Područnim uredom civilne zaštite Zagreb, utvrdili da ugostiteljski objekt posluju to jest da se u zatvorenom prostoru objekta nalazi devet gostiju koje su posluživala pićima dva konobara, a sve to protivno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a u istom prostoru se u to vrijeme nalazio i 51-godišnji vlasnik objekta kojem je uručen prekršajni nalog.

Ugostiteljski objekt je zatvoren, te slijedi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ‘Širenje i prenošenje zarazne bolesti’ opisanog u članku 180. Kaznenog zakona”, javljaju iz Policijske uprave zagrebačke.