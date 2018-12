U ZAGREBU UHIĆEN SRBIN KOJI JE S OSTATKOM BANDE MASAKRIRAO POLICAJCE: ‘Sjekli su nas noževima, a kolegi su bocom odrezali uho’

U zagrebačkoj zračnoj luci prvo su posumnjali zbog krivotvorenih papira

Filip Milutinović (28), državljanin Crne Gore i Srbije za kojim je Srbija raspisala Interpolovu tjeralicu zbog pokušaja ubojstva dvojice policajaca, uhićen je u ponedjeljak u Zračnoj luci “Franjo Tuđman” nakon što je u Hrvatsku doletio avionom koristeći lažne slovenske dokumente, piše Jutarnji.

Milutinović je bio u bijegu od kraja 2017. kada je kao član šesteročlane skupine u lokalu Carska palata u Sremskoj Mitrovici sudjelovao u masakriranju i pokušaju ubojstva policajca Vladimira Nedeljkovića i pravosudnog policajca Miroslava Manjoša.

Odrezali mu uho dok je bio u nesvjesti

“Napali su nas s namjerom da nas ubiju. Tukli su nas bocama, stolicama, sjekli noževima i na kraju su pucali u nas..Toliko su nas masakrirali da su me morali reanimirati”, rekao je Nedeljković za Blic nakon brutalnog sukoba.

Manjošu su, dok je ležao u nesvijesti, bocom odsjekli jedno uho, no liječnici su ga, srećom, ipak uspjeli zašiti. Do sukoba je došlo nakon što su se Nedeljković i Manjoš, van dužnosti, u lokalu posvađali i potukli s šestoricom koje su, prema vlastitim riječima, otprije poznavali kao počinitelje kaznenih djela. Svi su pobjegli, no lako su prepoznati i Srbija je za njima raspisala tjeralicu.

Trojica osumnjičenika Vlatko Tojagić (40), Bojan Pavlović (30) i Živan Dragojlović (29), uhićena su u siječnju i veljači ove godine u Banja Luci.

Sa slovenskom putovnicom bježao Europom

Kako piše Jutarnji, Milutinović je navodno je s lažnom slovenskom putovnicom boravio na Malti, u Bugarskoj, Italiji i Nizozemskoj. Policajci na aerodromu uočili su da ima krivotvorenu putovnicu, a nakon što je utvrđeno da je riječ o bjeguncu, on je i službeno uhićen. Milutinoviću je određen ekstradicijski pritvor, a on se ne protivi izručenju.