U STRAVIČNOJ PROMETNOJ NESREĆI IZGORJELI OTAC I TROGODIŠNJA KĆI: ‘Nije ni trebao biti na autocesti, vozio je dijete majci’

Policija ispituje kretanje poginulog vozača i njegove kćeri te komunikaciju s drugim osobama kako bi otkrila uzrok ove tragedije

Iako policija još pokušava utvrditi identitet dvije osobe koje su izgorjele u automobilu njemačkih registracija nakon prometne nesreće na autocesti A3 koja se dogodila jučer poslijepodne, mediji su doznali kako se radi o ocu i kćeri. Novinarima 24sata su članovi obitelji potvrdili kako se radi o 37-godišnjem Josipu Živiću i njegovoj trogodišnjoj kćeri.

“Ne znam kako se Josip našao na tom dijelu autoceste. U nedjelju ujutro smo bili u kupovini, išli smo nešto kupiti za doručak našoj unuci, Josipovoj kćerkici, jer je htjela nešto posebno”, rekao je otac poginulog, Joza Živić. Dodao je kako je njegov sin trebao otići nekoliko ulica dalje, u obiteljsku kuću svoje supruge Suzane, s kojom je više od četiri godine radio u Njemačkoj.

Supruga u šoku

I ondje vlada tuga zbog stravičnog gubitka. Suprugina majka zaziva ime svoje unučice te govori u kakvom je stanju njena kćer.

“Moja Suzana ne može ni sa kime razgovarati, kada ju liječnici koji nas stalno obilaze nešto pitaju ona ne odgovara, samo nijemo gleda. Bojim se za nju”, rekla je Lidija Galetović.

Trebao danas otići u Njemačku

Ni Živićima, ni Galetovićima nije jasno kako se Josip našao na autocesti, kada se u Njemačku s godišnjeg odmora trebao vratiti danas. Jutarnji doznaje kako su Josip i Suzana navodno imali bračnih problema, zbog čega se ona s kćeri vratila roditeljima. Navodno je Josip namjeravao izgladiti sve probleme i ponovno povesti suprugu i kćer u Njemačku.

Nije poznato je li Josip uopće stigao do kuće Galetovićevih, do koje je mogao doći i bez vožnje autocestom. Stoga policija ispituje sve okolnosti nesreće, pa i Josipovo kretanje i njegovu eventualnu komunikaciju s drugim osobama, kako bi otkrila što je dovelo do ove tragedije.