U SPLITSKOJ POLICIJI REVOLTIRANI ZBOG GNJEVA GRAĐANA, OGLASIO SE ZAMJENIK NAČELNIKA: ‘Evo što smo radili nakon dojave’

Prošlog vikenda je 25-godišnji Filip Zavadlav imao krvavi pohod po Splitu pa je iz automatske puške ubio troje ljudi, mahom dilera i osoba otprije poznatih policiji. Motiv još nije poznat, no sumnja se da je mladić zločin napravio zbog ucjena i zlostavljanja koje je trpio, a za što su krivci upravo osobe koje je ubio. Navodno su ga maltretirali zbog bratovih narko-dugova. Mnoge kritike stigle su na račun splitske policije, a prva se odnosila na činjenicu da im je trebalo nekoliko sati da lociraju ubojicu koji se uspio presvući, odbaciti oružje i popiti piće u kafiću, dok je drugu detektirao kriminalist Željko Cvrtila koji je kazao da se policija ponijela preležerno kada je u pitanju postupanje prema mladom ubojici.

Ono što je Cvrtila zamijetio jest da su ležerno ušetali u kafić, bez previše žurbe, čak toliko sporo da su osobe u lokalu stigle izvaditi mobitele i snimiti privođenje, dok je u isto vrijeme ubojica mogao ponovno opaliti iz oružja. Čini se da je policiji dosta da se o njima govori u negativnom kontekstu kada je u pitanju ovaj slučaj pa je Marko Srdarević, zamjenik načelnika PU Splitsko-dalmatinske, odlučio reagirati.

“Posebno želim istaknuti da sam ponosan na sve policijske službenice i službenike koji su odradili kvalitetan policijski posao, pokazali hrabrost i odlučnost te ni u jednom trenutku nisu doveli u pitanje izvršenje službene zadaće. To su ljudi koji su u subotu riskirali svoje živote, potpuno svjesni, na temelju svih dojava, da se radi o opasnoj osobi, naoružanoj automatskom puškom, koja je upravo usmrtila troje ljudi i posve je neizvjesno što još može učiniti i gdje je mogu susresti. Upravo iz tog razloga me posebno žalosti kada se površnim pristupom, bez sagledavanja cjelokupne situacije i okolnosti, a konačno i opasnosti kojima su svi ovi ljudi bili izloženi, u javnosti omalovažava rad policajaca, koji su zapravo prvi koji u ovakvim situacijama staju u obranu građana, stavljajući njihovu sigurnost ispred vlastite”, kazao je Srdarević Slobodnoj Dalmaciji koji je osobno vodio akciju potrage za Zavadlavom.

Kronologija događaja

Dok se neki pitaju što je policija radila nakon prve dojave i zašto su naoružanog mladića pronašli tek nakon nekoliko sati, Srdarević iznosi kronologiju događaja. Kaže da je prva dojava stigla u 15.38 sati te se odnosila na pucnjavu na Šperunu. Zamjenik načelnika splitske policije navodi da je u idućih nekoliko minuta stigao niz novih dojava te da je svaka bila strašnija od prethodne. Građani su im javili da ima ranjenih i mrtvih. Marko Srdarević kaže da su odmah prema mjestu događaja bili upućeni svi raspoloživi policajci u Splitu, što znači veći broj ophodnji i interventnih grupa policije iz različitih ustrojstvenih jedinica pa se tu našlo i policajaca iz kriminalističke, ali i iz prometne policije.

“Policajci na Šperunu, pronalaze jednu mrtvu osobu, a potom stižu dojave o pucanju i u Radmilovićevoj ulici u Varošu, gdje je također pronađena mrtva osoba. U međuvremenu i dalje zaprimamo niz dojava, koje su bile konfuzne i proturječne te smo nastojali što žurnije provjeriti svaku informaciju kako bismo točno utvrdili o čemu se radi. Između ostalog, raspolagalo se i saznanjima da su dvije osobe pobjegle s mjesta događaja, a kasnije smo utvrdili da je jedna od tih osoba bio počinitelj, a druga osoba je bio ozlijeđeni 38-godišnjak Jurica Torlak, koji je kasnije preminuo u bolnici. Dojavljivalo se i o kretanju mogućeg počinitelja prema Marjanu, a opis koji smo imali bio je štur, da se radi o mlađoj osobi odjevenoj u tamnu odjeću koja nosi pušku. Odmah smo krenuli s pretraživanjem terena, uz istodobno osiguranje mjesta događaja i prikupljanje saznanja o samom događaju”, ispričao je Srdarević Slobodnoj Dalmaciji te dodao kako su odmah uspostavili nadzor na svim cestovnim pravcima iz Splita u smjeru susjednih gradova i maksimalno aktivirali graničnu policiju. K tome, angažirali su i policijsko plovilo.

Prva snimka ubojice na društvenim mrežama

“U 16.20 sati smo imali formiran stožer za kriminalističko istraživanje u I. Policijskoj postaji, na čelu s načelnikom Sektora kriminalističke policije. Do 16.30 sati smo skoro sve dodatno angažirane snage imali na terenu, oko 150 ljudi, opremljene potrebnom opremom koja je uključivala zaštitne prsluke i dugo naoružanje. U 16.30 sati sam preuzeo rukovođenje u ovom postupanju na terenu, zajedno sa načelnikom I. PP Split, te zapovjednicima Specijalne i Interventne jedinice policije. Ravnateljstvo policije u pomoć nam je uputilo i pripadnike specijalne policije iz Lučkog, s helikopterom i opremom za pretragu terena u noćnim uvjetima, za slučaj potrebe pretraživanja Marjana ili drugih prostora na području ili izvan grada. Putem medija smo izdali upozorenje građanima, radi sigurnosti, s obzirom na činjenicu da su na dvije lokacije pronađene mrtve osobe čiji identitet u tom trenutku nije bio poznat i informaciju da je osumnjičenik viđen s automatskom puškom, pa se moglo sumnjati da puca nasumično”, pojašnjava drugi čovjek splitske policije.

Nakon što se prva snimka ubojice s leđa koji hara splitskim ulicama pojavila na društvenim mrežama, policija je utvrdila da se kretao prema Kamenitoj ulici. Srdarević navodi da su već tada, dakle oko 16.30 sati došli do imena par osoba koje bi mogle imati veze s kobnim događajem. S obzirom na to da jedna od tih osoba stanuje u toj ulici, policajci su došli do njegove kuće, kaže on. No, pokušao je pobjeći kroz prozor stražnjeg dijela kuće. Policija ga je uspjela zadržati jer su okružili kuću. Temeljem prikupljenih i analiziranih saznanja, oko 17.20 sati, policija je došla do osnova sumnje da bi osumnjičenik mogao biti 25-godišnjak iz Splita.

Našli ga u kafiću

“Korištenjem dostupnih metoda žurno smo analizirali podatke o lokacijama na kojima bi se osoba mogla nalaziti. Utvrdili smo četiri adrese, pa smo se organizirali i istovremeno pokrili Šenoinu, Lučićevu, Spinutsku i Starčevićevu ulicu. Nakon što su policijski službenici uočili osumnjičenika u ugostiteljskom objektu u Starčevićevoj ulici, odmah je upućen tim specijalne i interventne policije i u roku od nekoliko minuta 25-godišnjak je uhićen na vratima, dok je izlazio iz ugostiteljskog objekta u pratnji svog oca, u 18.20 sati. Nakon toga, izvršili smo pregled navedenog ugostiteljskog objekta radi pronalaska oružja i utvrdili identitet svih osoba koje su u njemu zatečene”, ispričao je Srdarević.

Srdarević ističe da su, kako bi došli do korisnih informacija o događaju i počinitelju, od trenutka dolaska na mjesto događaja obavili više od 200 obavijesnih razgovora s raznim osobama od kojih je njih 30 dalo korisne informacije. Prema Srdarevićevoj priči, policija je utvrdila da se osumnjičenik nakon zločina riješio oružja i to su zaključili rekonstrukcijom kretanja i na temelju iskaza svjedoka te uz pomoć videonadzora. Detaljnom pretragom policajci su oružje pronašli u kontejneru koji je udaljen oko 200 metara od mjesta ubojstva. Ubojica se nakon toga zaputio do stana u Šenoinoj ulici koja isto nije daleko od mjesta događaja. Drugi čovjek splitske policije navodi da je ubojica stan napustio 16.07 sati te se zaputio u stan u Lučićevoj ulici pa nakon toga otišao u kafić u blizini tog stana. Srdarević napominje da su cijelo vrijeme, od trenutka saznanja za događaj pa do uhićenja počinitelja, detaljno pregledavali teren u užoj i široj zoni mjesta događaja. Posebno su, kaže, bili usmjereni na Marjan jer su zaprimili i nekoliko pogrešnih dojava da je ubojica viđen na obroncima Marjana.

‘Policija nema alat da ‘izbriše’ problematične ljude iz grada, s ulica, iz portuna…’

Zamjenik načelnika splitske policije dodaje kako su policajci i nakon uhićenja detaljno pregledavali područja Spinuta, Varoši, Tabli, Skalica i Lovreta. Navodi da su “češljali” sve zgrade, vrtove, kontejnere itd. Pronalazak automatske puške u kontejneru je rezultat te “potrage”. Na novinarski upit o tvrdnjama koje su se pojavile na društvenim mrežama da je policija upozorila i sklonila osobu koja je navodno bila još jedna potencijalna meta, a bavi se dilanjem, Srdarević kaže da su to laži. Navodi da nikoga nisu posebno obavještavali da se skloni, osim što su sve građane obavijestili da budu oprezni. Isto tako, kazao je da policija nije imala saznanja za probleme osumnjičenog te njegove obitelji u vezi iznuda i sukoba. Kaže da još nije potvrđena teza da je ubojica tog dana nazvao žrtve kako bi ih ubio. Na tvrdnje građana da policija sve zna, ali da ništa ne poduzima, on odgovara:

“Policija nema alat da ‘izbriše’ problematične ljude iz grada, s ulica, iz portuna… Mi možemo nekoga prijaviti ako imamo osnove sumnje da je počinio kazneno djelo, i to i radimo. Ova PU se vrlo ozbiljno bavi problematikom kriminaliteta droga i to je jedan od najuspješnijih segmenata rada ove uprave.”

‘Svaki drugi dan uhitimo jednog dilera’

“Godišnje kazneno prijavimo oko 180 osoba zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, što znači da svaki drugi dan uhitimo jednog dilera. Stanje sigurnosti u Splitu ni po čemu ne odstupa od ostalih većih gradova u RH i to ne samo kada je u pitanju ukupni kriminalitet već i kada su u pitanju najteža kaznena djela. Dosadašnja kriminalistička istraživanja su pokazala da je pretežni dio tih kaznenih djela vezan uz osobe iz krim-miljea, odnosno njihove međusobne sukobe zbog prevlasti u preprodaji droge i međusobnih dugovanja. Međutim, svjesni smo da je to samo prvi korak u rješavanju problema, a smatram da bi krajnji ishod trebao poslati snažniju poruku građanima. Policijskim radom, koliko god on uspješan bio, ne okončava se rad na suzbijanju kriminaliteta droga. Prateći kontinuirano kaznenu praksu, koja je i javno dostupna, vidljivo je da se u posljednjem desetljeću u cijeloj državi izriču sve blaže kazne za počinitelje kaznenih djela zloporabe droga, pa čak i za druga teža kaznena djela”, govori Srdarević za Slobodnu Dalmaciju.

Srdarević kaže da su zatvorske kazne najčešće u trajanju od jedne godine što je zakonski minimun, odnosno kako se pribjegava da se primijeni uvjetne osude i rada za opće dobro. Smatra da to ima negativan utjecaj na generalnu i specijalnu prevenciju ove vrste kaznenih djela, što se isto događa i s recidivistima.

“Potkraj devedesetih i tijekom 2000-ih za preprodaju droga izricale su se zamjetno oštrije zatvorske kazne, uvjetne osude su bile rijetke iznimke, velikoj većini počinitelja je odmah po uhićenju određivan istražni zatvor, što je u tom periodu, a mi možemo govoriti o području naše Županije, u bitnom promijenilo situaciju na terenu. Droga je postala teže dostupna, broj novo evidentiranih ovisnika se smanjivao. Kao policajac smatram da je taj put bio dobar i da mu se trebamo vratiti”, smatra zamjenik načelnika policije u Splitu.

