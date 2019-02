U SAMO 24 SATA DVA PUTA MU PRIJETILI UBOJSTVOM: Karlovčanin prvo prijavio bivšu suprugu, potom njezina novog dečka

Okrivljenika je kazneno prijavila karlovačka policija temeljem prijave i dokaza oštećenog muškarca

Karlovčanin je zbog prijetnji ubojstvom prijavio svoju bivšu suprugu, a sutradan njezinog novog dečka. Županijski sud je odredio zabranu okrivljeniku da prilazi oštećenom muškarcu na manje od 30 metara, te s njime ne smije više s njim uspostavljati kontakt, piše KAportal.

ANONIMNA PRIJETNJA BOMBAMA: Policija evakuirala urede CNN-a u New Yorku

Prijetila mu i bivša

Iako je Državno odvjetništvo zatražilo je za okrivljenika istražni zatvor, Županijski sud im nije udovoljio. Međutim, ukoliko se okrivljenik ne bude pridržavao izrečenih mjera tamo će i završiti.

Okrivljenika je kazneno prijavila karlovačka policija temeljem prijave i dokaza oštećenog muškarca. Naime, on je zaprimio telefonski poziv s broja bivše supruge na koji se javio. Njemu se na telefon javio njezin partner i rekao mu da će ga ubiti i sahraniti, nakon čega je mu je poslao još nekoliko SMS-ova prijetećeg sadržaja. Vjeruje se kako je to bila reakcija partnera na to što će oštećeni muškarac samo dan ranije zbog prijetnji prijavio bivšu suprugu, zbog čega je ona bila privedena.

NJEMAČKI OBAVJEŠTAJCI UPOZORILI: ‘Erdogan je najveća prijetnja Europi, cilj je uspostava islamske Božje države diljem svijeta’

Ne može se sjetiti

Muškarac kojem su prijetili kaže kako je ranije dobivao prijetnje od novog partnera bivše supruge, ali nije ga prijavljivao iako ga smatra agresivcem. Njegove riječi su ga uplašile i uznemirile.

Osumnjičenik pak negira počinjenje kaznenog djela, te navodi da je s oštećenim u korektnim odnosima. On tvrdi kako je navedenog dana bio šokiran činjenicom da mu je policija došla u pretres kuće jer je bivši muž bio prijavio njegovu izvanbračnu suprugu. Istražiteljima je ispričao kako je moguće da je s njim nakon toga razgovarao, ali se ne može sjetiti bilo kakvih prijetnji.