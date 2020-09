U RUJNU U HRVATSKOJ UHVAĆENO ČAK OSAM PEDOFILA: Jedan je spolno zlostavljao 50 godina mlađu djevojčicu

U Dubrovniku je tamošnje državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv 59-godišnjaka tereteći ga da je u lipnju prošle te u kolovozu i rujnu ove godine počinio kaznena djela spolne zlouporabe na štetu 9-godišnje djevojčice

Samo u rujnu državna su odvjetništva u Hrvatskoj pokrenula istragu ili podignula optužnice protiv osam osoba osumnjičenih za pedofiliju. Zadnji slučaj zabilježen je u Bjelovaru. Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici podignulo optužnicu protiv 52-godišnjaka, tereteći ga za iskorištavanje djece za pornografiju.

On je, prema optužnici, 16. travnja 2019. u svom stanu u Bjelovaru na neutvrđeni način pribavio i posjedovao 60 fotografija i 257 listova printanih fotografija gole djece i pornografskog sadržaja. Otkriveno je i da je na tvrdom disku laptopa posjedovao 72 fotografije gole djece i istog sadržaja te mu prijeti kazna zatvira u trajanju od jedne do osam godina.

Seksualna zlostavljanja uživo ili putem interneta

Nabrajajući zabrinjavajući niz aktualnih slučajeva, Glas Slavonije piše da je Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru pokrenulo istragu protiv 33-godišnjaka kojeg se sumnjiči da je 8. rujna na računalima i mobitelima te drugim medijima za pohranu digitalnih podataka posjedovao veću količinu multimedijskih sadržaja dječje pornografije, te da ih je 24. i 30. srpnja nudio putem jedne društvene mreže. Iako je za njega zatražen istražni zatvor, istražni sudac ga je pustio na slobodu uz obvezu redovitog javljanja policiji i zabranu pristupa internetu.

Nadalje, u Koprivnici je podignuta optužnica protiv 40-godišnjaka kojeg se tereti da je od svibnja 2019. do veljače ove godine u Koprivnici i na parkiralištu osnovne škole u jednom mjestu kraj Koprivnice u deset navrata počinio kazneno djelo spolne zlouporabe na štetu djeteta rođenog 2005. godine. Također je od lipnja 2019. do ožujka ove godine preko društvenih mreža to djetetu slao fotografije pornografskog sadržaja.

Muškarac spolno zlostavljao 50 godina mlađu djevojčicu

U Varaždinu je pokrenuta istraga protiv 20-godišnjaka zbog spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Sumnjiči ga se da je kazneno djelo počinio u više navrata prošle godine u okolici Varaždina. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici pokrenulo je istragu protiv 69-godišnjaka zbog sumnje na tri teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te jednog podvođenja djeteta, a Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu podignulo je optužnicu protiv 48-godišnjaka zbog spolne zlouporabe djeteta.

U Dubrovniku je tamošnje državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv 59-godišnjaka tereteći ga da je u lipnju prošle te u kolovozu i rujnu ove godine počinio kaznena djela spolne zlouporabe na štetu 9-godišnje djevojčice. Istragu protiv 51-godišnjaka pokrenulo je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Njega se sumnjiči da je preko društvenih mreža stupio u kontakt s djevojčicom te ju za novčanu nagradu fotografirao u neprimjerenim pozama.

