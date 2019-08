U RIJECI PRIVEDEN LANAC KRIJUMČARA LJUDI: Od BiH do Slovenije su ilegalno prevezli oko 100 ljudi, imali su i tarife

Krijumčari su osumnjičeni da su od prosinca prošle godine iz BiH preko Hrvatske do Slovenije ilegalno prebacili oko 100 migranata te za svakoga naplatili od 100 do 1000 eura

Danas poslijepodne je 13 osumnjičenih za krijumčarenje ljudi privedeno u prostorije USKOK-a u Rijeci. HRT neslužbeno doznaje kako se radi o lancu krijumčara koji su od prosinca prošle do kolovoza ove godine ilegalno prebacivali migrante iz Bosne i Hercegovine preko Hrvatske do Slovenije.

Svoj su posao obavljali na području Primorsko-goranske, Istarske i Brodsko-posavske županije, a na taj su način do Slovenije doveli gotovo 100 migranata, za što su naplaćivali od 100 do 1000 eura po osobi. Vjeruje se kako su osumnjičeni na krijumčarenju migranata zaradili do 60.000 eura.