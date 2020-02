‘U RATU JE BIO HRABAR I LUD’: Detalji iz života osumnjičenog za ubojstvo bankara; ‘Ja Tomislava znam u dušu i još ne mogu vjerovati…’

Kad smo razmjenjivali poruke u utorak navečer, napisao mi je da je dobio neki poziv iz policije. Nije mi napisao da dolazi jer je znao da bih ja sjeo u automobil i došao u Zagreb da se vidimo. I on je direktno sjeo u automobil i zaputio se iz Švicarske u Zagreb. Pitam ja vas biste li vi došli da ste nešto krivi, kaže njegov prijatalj iz djetinjstva i suborac

Tomislav Viktor Basa (49), osumnjičeni za ubojstvo bankara Ibrahima Dedića 3. srpnja 1999. godine, u to je vrijeme bio profesionalni vojnik s činom natporučnika u 81. bojni 2. gardijske brigade, stacioniran u vojarni u Petrinji, javlja Jutarnji list. Živio je tada u garsonijeri na petom katu u Ulici grada Vukovara 240.

U vojsci je ostao još nešto više od godinu dana od ubojstva za koje ga sumnjiče. Sudjelovao je u nekim združenim vježbama s NATO-ovim snagama na zadarskom području, ali dalje od čina natporučnika nije se maknuo još iz doba rata. Kako piše Jutarnji list, smatrao je to nepravdom, žalio se kako drugi sebi pripisuju zasluge za poslove koje je on odrađivao. Da ga to nije pogađalo i da je napredovao kako je mislio da zaslužuje, vjerojatno bi i danas bio profesionalni časnik. Međutim, on je odlučio napustiti vojnu karijeru i odselio se u Švicarsku.

‘Biste li vi došli iz Švicarske na policiju u Zagreb da ste nešto krivi?’

Njegov prijatelj iz djetinjstva, suborac Stjepan Pišta Kaltenbaher, kaže da je Tomislav u ratu bio hrabar i lud.

“Do prije tri dana nisam niti znao tko je bio taj Ibrahim Dedić. Kad smo razmjenjivali poruke u utorak navečer, napisao mi je da je dobio neki poziv iz policije. Napisao mi je da je u stanu, gleda TV, loše se osjeća i boli ga glava. Ja sam mu odgovorio da nije ni čudo s obzirom na to da je takvo toplo vrijeme u ovo doba godine. Nije mi napisao da dolazi jer je znao da bih ja sjeo u automobil i došao u Zagreb da se vidimo. I on je direktno sjeo u automobil i zaputio se iz Švicarske u Zagreb. Pitam ja vas biste li vi došli da ste nešto krivi. Ja Tomislava znam u dušu i još uvijek ne mogu vjerovati da je učinio to za što ga terete”, kazao je Kaltenbaher za Jutarnji.

Dobio najmanje pet odličja?

Kaltenbaher navodi kako se Tomislav nakon odlaska u Švicarsku dobro snašao i dobro mu je išlo. Tamo se bavio ekstremnim sportovima, uspješno poslovao, imao sređenu obitelj, kuću na moru, javljao se svojim suborcima, rodbini i prijateljima. Kaltenbaher mu je, kaže, pomagao uređivati stan u Zagrebu koji je dobio kao profesionalni vojnik. Za sudjelovanje u Domovinskom ratu, u kojem je prošao sva ratišta od Slavonije do južnog bojišta, akcije “Bljesak”, “Ljeto”, “Oluja”; “Maestral” i “Južni potez”, dobio je najmanje pet odličja.

Navodi kako njegov suborac ima najmanje 20 zahvalnica i pohvala nadređenih zapovjednika.

Prije par mjeseci policija ga je privela, ali i pustila

“Pričao mi je da su u jesen prošle godine, kad su bili u ribolovu na Dravi, prešli granicu i da ga je zbog toga policija privela u postaju, ali je bio pušten. No, zbog toga mu je bila na snazi neka tjeralica pa su iz postaje zvali u Zagreb, Split i nitko nije znao ništa u vezi s tim. Iz policije je pušten i rekli su mu: ‘Gospodine, sve je u redu, možete ići’, kazao je Kaltenbaher za Jutarnji list.

Kaže da je htio posjetiti prijatelja u Remetincu, ali njega zasad mogu posjetiti samo odvjetnici. Podsjetimo, određen mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti o bijega. Državljanin je Hrvatske, Nizozemske i Švicarske, a na ročištu je ponudio da mu se umjesto zatvora odredi jamstvo i ponudio milijun kuna u gotovini, no sutkinja je to odbila.