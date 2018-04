U PROCESU PROTIV ČOVJEKA OPTUŽENOG ZA KORNATE DOGODIO SE OZBILJAN PROPUST? Ključni dokazi u korist Dražena Slavice nisu zakoniti

Uskoro se očekuje i izricanje nove presude Draženu Slavici.

Na samom kraju ponovljenog suđenja za tragediju na Kornatima dogodio se nevjerojatan obrat, te su iz sudskog spisa kao nezakoniti izdvojeni dokazi ključni za obranu optuženog zapovjednika Dražena Slavice. Dokaz je to činjenici da od početka postupak protiv Slavice nije vođen prema svim propisanim pravilima.

‘KAD JE VIDIO ŠTO JE NAPRAVIO – POBJEGAO JE’: Obitelji poginulih vatrogasaca tvrde da država zataškava istinu o Kornatima

Naime, iz izvještaja Slobodne Dalmacije, proizlazi da je predsjednik sudskog vijeća sudac Boris Radman odbacio kao nezakonite dokaze vještačenja odjeće, opreme, te snimanje uzorka materijala odjeće stradalih vatrogasaca budući da nalog za njihovu analizu nije dao sudac istrage već policija. Upravo na osnovu tih dokaza, na prvom suđenju, donesena je presuda kojom je Slavica oslobođen krivnje.



Evo zašto ovi dokazi nisu zakoniti

Obrazlažući zašto dokaze izdvaja kao nezakonite sudac Radman, rekao je kako u ovakvoj situaciji vještaci na sudu ne mogu biti ispitani u svojstvu vještaka, već samo kao svjedoci. Uz to njihova vještačenja, za koja nisu dobili zakonit nalog, ne mogu biti dokaz u spisu. Vještaci su zato na suđenju koje je ušlo u završnu fazu, a sudac Radman zasigurno bi ga želio završiti budući da u lipnju odlazi iz sudstva i postaje odvjetnik, morali govoriti onoga što se o ovom tragičnom slučaju nakon 11 godina sjećaju.

OTAC VATROGASCA POGINULOG NA KORNATIMA: ‘Ubilo ih je 400 litara kerozina; sve stoji u sudskim spisima, ali…’

Inženjerka tekstilne tehnologije Sanica Bušić tako se prisjetila da je vidjela odjeću vatrogasaca djelomično i u potpunosti nagorenu, te dijelom i tkaninu za koju nije mogla odrediti kojem predmetu pripada. Na upit suca Radmana rekla je da se ne sjeća mirisa benzina na odjeći. No, priznala je da na to i nije obraćala pažnju, budući da policija to i nije nalogom tražila od nje. Ni njezina kolegica Veronika Marinović nije znala ništa o mirisu benzina. Njezin zadatak je, naime, bio odjeću stradalih vatrogasaca pregledati tzv. infracrvenom spektroskopijom kako bi se utvrdio njezin kemijski sastav.

Vještak: Gorivo nije curilo iz helikoptera

Vještak za tehnička vještačenja Stanislav Peruško zapamtio je da je opožareno područje sezalo od obale do klanca. On je tamo došao dva dana nakon tragedije. Svjedočio je i o napuknutom kanisteru s benzinom što su ga vatrogasci donijeli na Kornat kako bi na njega priključili crpku. “Kanistar je bio napuknut, a napuknut je bio i njegov plastični čep, što znači da je u požaru još bio zatvoren. Nakon napuhavanja kanistra, izgaranja čepa te istjecanja benzina zapalile su se benzinske pare, a nakon požara u kanistru je pronađena određena količina benzina”, prenosi riječi vještaka Peruška Slobodna Dalmacija.

Stalni sudski vještak za zrakoplovne nesreće Miljenko Čop negirao je mogućnost curenja goriva iz helikoptera, jer bi, kako je slikovito opisao u tom slučaju i članovi posade ‘izgorjeli u zraku kao čvarci’. Tim svojim zaključkom, kako javlja ŠibenikIN odbacio je i tezu da je gorivo koje je curilo iz helikoptera bilo glavni uzrok požara na Kornatu 30. kolovoza 2007. godine.