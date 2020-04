U POŽEŠKOJ OKOLICI ZABILJEŽENO ŠEST POŽARA: Vatrogasci su vidjeli piromana dok su gasili 30 hektara suhe trave

Županijski vatrogasni zapovjednik Josip Ugrin potvrdio je kako su vatrogasci primijetili piromana dok su u ponedjeljak u dva sata ujutro gasili požar koji je izbio između Pasikovaca i Kujnika

Požeška je policija od četvrtka do ponedjeljka zabilježila čak šest požara, od čega je u jednom počinjena i znatna materijalna šteta. Najdramatičnije je bilo između mjesta Pasikovci i Kujnik, gdje su u ponedjeljak izbila čak dva požara. Najprije je oko 14:45 interveniralo 40 vatrogasaca koji su gasili požar koji je zahvatio suhu travu i nisko raslinje. No, na istom se mjestu vatra pojavila i oko dva ujutro, a vatrogasci su tijekom gašenja vidjeli piromana. To je 034portalu potvrdio i Županijski vatrogasni zapovjednik Josip Ugrin.

Piroman je zadao vatrogascima težak posao jer je zapalio raslinje na nepristupačnom terenu, izloženom vjetru koji je vatru razbuktao na otprilike dva kilometra. U vatrenoj stihiji koja je zahvatila 30 hektara, vatrogascima su se pridružili i policajci kako bi pronašli piromana. No, izvješća o njegovom uhićenju nema.

Umjesto toga, policija je izvijestila o još četiri požara u kojima su gorjele uglavnom zapuštene oranice i deponiji smeća u Požegi i okolici. U požaru koji je izbio u subotu rano poslijepodne u Požegi utvrđeno je da je 60-godišnjak plinskim plamenikom topio pčelinji vosak te spalio sjenik, kukuruzanu, dio krova kuće, traktor, dvije kosilice i trimer te tako napravio štetu od oko 150.000 kuna.