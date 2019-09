U POŽEGI SE MLADIĆ AUTOMOBILOM ZABIO U KUĆU: ‘Da sam bio u dnevnom boravku i sjedio gdje uvijek sjedim, više me ne bi bilo’

‘Možete pretpostaviti koja je to brzina vozila bila kada je izbila prozore, zid i slomila radijatore u dnevnom boravku’

Mladić (22) jureći od policije automobilom se zabio u obiteljsku kuću u Luka putu u Požegi. Kako neslužbeno dozvaje portal Požega.eu, 22-godišnji vozač vozio je Opel Astru karavan zagrebačkih registarskih oznaka, a najvjerojatnije je bio pod utjecajem alkohola te je zbog toga i bježao od policije. Mladić je brzo vozio Frankopanskom ulicom prema Novoj Gradiški pa zbog nepoznavanja ceste nije ostao na glavnoj cesti nego je produžio Frankopanskom prema Ulici Luka Put u kojoj se zbog velike brzine nije mogao zaustaviti te je bez kočenja produžio i uletio u dnevni boravak jedne obiteljske kuće.

“Sat vremena prije ovog događaja sjedio sam u dnevnom boravku i gledao televizor. Otišao sam spavati u spavaću sobu koja mi je odmah pokraj dnevnog boravka. Uhvatio sam prvi san. U snu sam čuo nekakav jak udarac. U tom trenutku nisam znao što se zbiva. Kad sam izišao iz spavaće sobe imao sam što vidjeti. Nekakav mladić je automobilom uletio u moj dnevni boravak, došao gotovo do pola njega. I sami možete pretpostaviti koja je to brzina vozila bila kada je izbila prozore, zid i slomila radijatore u dnevnom boravku. Da sam bio u dnevnom biravku i sjedio gdje uvijek sjedim sad s vama ne bi razgovarao. To ne bi preživio”, prepričao je vlasnik kuće za Požega.eu.

U nevjerici je bila i kći vlasnika kuće. Ona se u trenutku ulijetanja automobila u dnevni boravak nalazila na katu iznad. Prepričava da nije još zaspala kada je čula da neki automobil ide velikom brzinom. Mislila je da će se zaustaviti, no on to nije učinio nego je uletio u njihov dnevni boravak. Nakon policijskog očevida znat će se više detalja o ovoj nesreći, a usprkos velikoj silini udarca u vozilu se nisu aktivirali zračni jastuci, a 22-godišnji vozač je ostao neozlijeđen, piše Požega.eu.