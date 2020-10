U POTRAZI ZA ISTINOM PROŠLO JE DUGIH PET GODINA: Patrik i Lara nisu se probudili prvog bračnog jutra, a nije otkriven niti krivac

Pet godina nakon smrti Patrika i Lare, koji su se ugušili ugljičnim monoksidom nekoliko sati nakon vjenčanja, nikome zbog toga nije dokazana krivnja, optužnice su proširivane i ukidane, a jedino što se zna jest da je plin curio čak i kroz električne utičnice

Za pet dana navršit će se pet godina od svadbe nakon koje su zbog trovanja ugljičnim monoksidom preminuli Patrik i Lara, novopečeni bračni par. Tog 25. listopada 2015. oni su zajedno s kumovima i još četvero prijatelja prespavali u apartmanu iznad konobe Milena u Bačvama pored Višnjana. No, nikad se nisu probudili. Ona je imala 22, a on 27 godina.

“Očekujem svaku večer u 2 sata da će doći. Tu spavam. Nije meni u pitanju novac, meni dijete fali. Ja ne mogu to shvatiti da nitko ne odgovara. Nije to igračka, to je naša prva radost…”, govori za RTL Potragu Larin otac, Milorad Nikolić, a Patrikova sestra Vivian Blaško dodaje: “Budiš se s tim svaki dan, ja i dalje očekujem da će oni ući, da idemo na kavu i dalje ga čekaš. Ne možeš to nikome objasniti, još gore je kad vidiš da taj život nekome ne znači ništa. Svi misle da njihova odgovornost ne postoji, iznajmljivač očito smatra da su svi drugi krivi osim njega.”

Preinačene optužnice

No, u tih pet godina krivnja nikom nije dokazana. Državno je odvjetništvo najprije smatralo kako je za njihovu smrt kriv dimnjačar, no on je lani nepravomoćno oslobođen. U međuvremenu je optužnica proširena na dimnjačarsku tvrtku za koju je radio te njenog direktora. Naime, vještačenjem je utvrđeno da u apartmanu nisu bili ispravni ni dimnjak, ni kotao, ni plinske instalacije. Ugljikov monoksid je navodno izlazio kroz klima uređaj i električne utičnice.

Obitelji žrtava vode i građansku parnicu protiv iznajmljivača apartmana Đorđa Stefanova za naknadu štete. DORH je 15. rujna protiv njega obustavio istragu, pa je sve preuzela njihova odvjetnica.

“Dimnjačar je izdao račun da su ispravni za korištenje, nekoliko dana prije toga udario je grom i isključio plinski kotao jer je pregorio elektroventil i pumpa na bazenu. Pozvana je firma da riješi problem. Serviser je rekao da ga ne može servisirati bez atesta dimnjačara koji će mu reći da, kad ga prikopča na dimnjak, će biti sigurno za rad. Govorio je o atestu, ne o čišćenju”, izjavila je odvjetnica Ingrid Barić.

Dva sumnjiva papira

Stefanov je u srpnju 2015., dva mjeseca prije tragedije pozvao servisera zbog popravka elektroventila na kotlu. Serviser mu je rekao da je kotao star i da ga ne smije koristiti, što je i potvrdio na sudu rekavši da ga je isključio iz struje te zatvorio dovod plina. Stefanov je potpisao dokument u kojem sve to piše. “Imamo grafološko vještačenje koje dokazuje da je potpisao dokument u kojem ne smije koristiti kotao… Ovaj kotao nije smio paliti, nego ga je upalio na vlastitu odgovornost, to neka sud utvrdi”, tvrdi Barić.

No, vlasnik apartmana tvrdi da nikad nije vidio taj papir: “On je bio napravio svoj posao i rekao hvala, doviđenja. Radni nalog sam potpisao, elektroventil izgorio i račun sam platio. Ono je izvještaj. To ja nikad nisam vidio u životu. Ništa mi nije rekao.”

Njegov odvjetnik Goran Gatara smatra da nije stvar u kotlu: “Činjenica je da su vještaci utvrdili da je do nezgode došlo uslijed neispravnosti dimnjaka, a ne kotla, on je mogao biti ispravan ili neispravan, ali da je dimnjak bio ispravan do tragedije ne bi došlo. Kotao nema uzročno posljedične veze s nastankom tragičnog događaja.”

Utvrđivanje okolnosti komplicira i to što su dimnjake pregledali mladi dimnjačar bez položenog majstorskog ispita i njegov pomoćnik. Odvjetnica Barić tvrdi da je Stefanov naručio pregled ostala tri dimnjaka na kući te ih nagovorio da pregledaju i četvrti koji je bio spojen s apartmanom. No, pravi pregled nije napravljen, jer bi račun tada bio veći. “Bilo je naručeno čišćenje. On je očistio dimnjake, a s četkama se ne može utvrditi u kakvom je stanju dimnjak. Mladić tvrdi da je rekao u kakvom je stanju dimnjak”, ističe odvjetnica Barić.

Za taj se račun lovi i odvjetnik Gatara: “Moja stranka zove dimnjačara radi kontrole i čišćenja dimnjaka, on obavlja kontrolu i izdaje račun na kojem piše da su dimnjaci ispravni za korištenje. Moja stranka u uvjerenju da je tome tako jer mu majka tu stanuje i djeca su na čuvanju – koristi dimnjak”, ističe Gatara.

Dimnjak se može začepiti u 10 dana

U pojašnjenju odluke da podigne optužnicu protiv dimnjačarske tvrtke, a obustavi protiv Stefanova, državni odvjetnik navodi da je Stefanov zvao dimnjačara, tražio kontrolu, a da je dimnjačar propustio uočiti tehničke neispravnosti dimnjaka. Odvjetnica Barić s tim se ne slaže, jer smatra da se to ne bi dogodilo da kotao nije radio, pa Stefanova odlučuje goniti i privatnom tužbom.

“Cijeli organizam ostaje bez kisika, on se veže na hemoglobin, a smrt nastupa različito. Ovisi kojim koncentracijama je organizam izložen. On ne djeluje samo na prijenos kisika, ne dopušta normalno funkcioniranje mišića. U onom trenu kad i zaključimo da su mišići nepokretni, vi ne možete pobjeći”, objašnjava štetne učinke ugljičnog monoksida po ljudski organizam ravnatelj Zavoda za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zdravko Lovrić.

Boli nema, a zaspati u sobi punoj plina bez boje, mirisa ili okusa najčešće znači ne probuditi se. “U slučaju začepljenog dimnjaka, monoksid se vraća kroz peć u prostoriju. Kod krutog goriva se osjeti, ali ako zaspite, ja ne znam jel’ to netko može osjetiti. Kako se začepi? Zbog neodržavanja. Zavisi koliko se loži i što se loži. Ljudi često znaju sve prigušiti samo da je toplo. Dolazi do smoljenja i napravi se čep”, pojasnio je dimnjačar Boris Maršanić i dodao da se dimnjak može začepiti u svega desetak dana.