Dvadesetogodišnji Tin Šunjerga, mladić koji je prošle godine u mjestu Čista Velika kod Zadra usmrtio vlastite roditelje, osuđen je na 40 godina zatvora. Sudsko vijeće Županijskog suda u Zadru donijelo je odluku nakon suđenja koje je trajalo tri mjeseca i koje je od samog početka bilo zatvoreno za javnost.

Za svako od kaznenih djela teškog ubojstva dobio je po 24 godine, a jedinstvena je kazna 40 godina. Od 40 godina zatvora na koliko je osuđen oduzet će mu se vrijeme koje je proveo u zatvoru.

Bio je ubrojiv, ubio je iz osvete

U obrazloženju presude sudskog vijeća sutkinja Radanović je rekla kako je Šunjerga postupao s izravnom namjerom te da je bio ubrojiv.

‘Nedvojbeno je dokazano da je Tin Šunjerga ubio majku i oca. Tijekom postupka elementi bezrezervne osvete su dokazani planom i hladnokrvnošću prilikom ubojstava. Motivi su nemjerljivi životima, a zabrane je doživljavao kao oduzimanje slobode, on ih je mrzio i zbog toga se bezrezervno osvetio. On je maltretiranjem doživio to što su mu prigovarali zbog loših ocjena i drogiranja. Podmuklo je počinio ubojstva. Sjeo je iza majke jer je rekao da mu prijatelj mora prvi izaći iz auta, što mu je majka povjerovala, i on je repetirao i ubio je. I otac je s povjerenjem pričao sa sinom ne sumnjajući ništa i on je gledao oca i ubio ga u pohodu. Ubrojiv. Postupao je s maksimalnim stupnjem krivnje, s izravnom namjerom, iz podmukle osvete’, prenosi Jutarnji.

Prijatelj osuđenog, Ivan Škarić, osuđen je na uvjetnu kaznu u trajanju od jedne godine zatvora zbog neprijavljivaljaja kaznenog djela. On je, naime, bio prisutan u trenutku kad je Šunjerga ubio majku, a nakon ubojstva je pobjegao.

Mladić je pokazao posebnu brutalnost ubivši roditelje koji ga kobnog dana nisu pustili na rođendansku proslavu te mu prigovarali zbog drogiranja.

U zatvoru bi mogao biti tri i pol ili 50 godina

Ako mu se izrekne kazna kao mlađem punoljetniku, mogu se primijeniti odredbe Zakona o sudovima za mladež, ako je zločin u velikoj mjeri odraz okrivljenikove dobi – u tom slučaju mladi bi ubojica mogao dobiti maksimalno deset godina zatvora te bi nakon odslužene jedne trećine kazne i uz dobro vladanje na slobodi mogao biti već nakon nepune tri i pol godine.

Ako mu se presudi kao odrasloj osobi, svjesnoj svojih postupaka, Šunjerga bi mogao dobiti do 50 godina zatvora, odnosno maksimalnu kaznu koja se otprije pet godina može izreći samo kao jedinstvena kazna počiniteljima višestrukih najtežih kaznenih djela. Takva kazna u Hrvatskoj još nikome nije izrečena, piše Slobodna Dalmacija.

Hladnokrvno smaknuo roditelje

Podsjetimo, Šunjerga je svoju majku Silvanu (46) smaknuo hicem u potiljak dok je sjedila na prednjem sjedalu automobila, a nakon toga je otišao kući i na isti način ubio i oca Marina (45). Pokazalo se da je mladić koristio više psihoaktivnih tvari te da ima duboki i trajni poremećaj ličnosti disocijalnog tipa, a to bi mu moglo poslužiti kao olakotna okolnost pri izricanju presude.