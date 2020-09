POJAVILA SE JOŠ JEDNA SNIMKA NASILJA U HRVATSKOJ: Na njoj je ravnatelj škole u Tučepima. Kolege ga brane; ‘On se ispričao…’

Jukićevi kolege, nastavnici iz škole, naveli su da se o drugom akteru sa snimke ne piše ništa, a da je upravo on problem u cijeloj ovoj priči i da Filipović i Jukić imaju još neke razmirice iz prošlosti

Još jedna snimka nasilja kruži u javnosti, a nakon što je javnost gledala premlaćivanje maloljetnika u Kaštelima, sada su oči uprte u jednog ravnatelja iz Dalmacije. Riječ je o ravnatelju OŠ Tučepi Damiru Jukiću koji se pojavio na snimci nadzorne kamere s pulta jedne benzinske postaje u Makarskoj.

Kako piše Slobodna Dalmacija, na videu jedan čovjek i ravnatelj Jukić prvo komuniciraju, a poslije toga se on zalijeće u čovjeka i “stisne” mu šamar. Vidno iživciran ga zatim udara šakom u glavu. Napadnuti muškarac bježi iza pulta gdje se nalazi prodavačica koja, sudeći po snimci, ostaje smirena. Sve što se spominje u vezi ove snimke jest da je možda prodavačica iza pulta pripremila škare dok drugi tvrde da ih je u rukama držao napadnuti čovjek.

Ravnateljevi kolege: ‘Jukić se ispričao’

Slobodna Dalmacija doznaje da je napadnuti čovjek sa snimke Iko Filipović, ugostitelj s Makarske rivijere. Mediji su kontaktirali tučepskog ravnatelja, no on je kazao da ne može ništa komentirati dok traje istraga. Za portal Srednja.hr ravnatelj je potvrdio da je on na snimci i istaknuo da osuđuje bilo kakav oblik nasilja.

Novinari Slobodne Dalmacije razgovarali su s nekoliko nastavnika OŠ Tučepi koji su kazali da se njihov kolega Jukić, inače profesor tjelesnog odgoja, sa početku sjednice Učiteljskog vijeća ispričao svim kolegama zbog incidenta u kojem je sudjelovao prije nekoliko dana.

“Nije to učinio ‘proforme’, već stvarno od srca. Više puta je ponovio da nam se svima duboko ispričava što je dozvolio sebi da bude isprovociran”, kazali su neki nastavnici iz tučepske škole.

Nastavak starog sukoba

Jukićevi kolege hvale ga kao dobrog kolegu i ravnatelja. Nastavnici su naveli da se o drugom akteru sa snimke ne piše ništa, a da je upravo on problem u cijeloj ovoj priči i da Filipović i Jukić imaju još neke razmirice iz prošlosti.

“To je čovjek koji je poznat po tučnjavama u mladosti, bio je izbacivač i vlasnik narodnjačkog kluba. Zašto nitko o njemu ne piše? Koliko smo shvatili, on je više puta provocirao našeg ravnatelja i susret na benzinskoj crpki bio je nastavak jedne njihove prijašnje prepirke. Pa moramo li mi učitelji za ovu plaću baš 24 sata 365 dana u godini biti moralne vertikale? Čovjek je bio na godišnjem odmoru, nije bio na svom radnom mjestu. Možemo li se mi nekad u životu barem izvan škole ponijeti kao ljudska bića (…)

Učimo djecu da se hrane zdravo, a poslužujemo im za marendu krafne. Smijem li ja popiti gazirano nezdravo piće pred njima? Nabrojala bih vam puno važnijih licemjernih postupaka u našem obrazovno-odgojnom sustavu od te jedne triske na benzinskoj. Cijelo društvo se ponaša nemoralno, to mladi vide, nisu blesavi. Sad tu imamo jednog isprovociranog nastavnika izvan radnog vremena i mjesta i dižemo larmu, a znamo da se neki učitelji vikendom opijaju, neki zalaze u kladionice… Ovo govorimo bez i najmanje namjere da opravdavamo nasilje, to svakako osuđujemo pa i našeg ravnatelja, ali bilo bi bolje da svi skupa dublje razmislimo o ponašanju onih koji bi trebali biti primjer djeci i mladima”, navode Jukićeve kolegice iz škole.

Novinari se nisu čuli s ravnateljem jer je rekao da će ih nazvati, ali ih povratno nije kontaktirao. Ipak, čuli su se s Ikom Filipovićem koji im je ispričao svoju verziju priče i događaja s benzinske.

Strana priče napadnutog čovjeka

“On je prije svega čovjek pohlepan i nekulturan, a sad ću vam ispričat kako je došlo do toga da me udari. On je mene nekad masirao, tisuće kune sam mu platio za to. Nikad nisam od njega dobio gratis masažu iako sam mu posudio maserski krevet koji je kod njega bio godinu dana. Zatim sam lani u sedmome mjesecu ozlijedio rame, i kad sam ga zamolio da mi skine one trake i zavoje, on je to uradio i nakon toga mi se više nikad nije odazvao. A ostavio me totalno bez njege, rame mi je bilo u groznom stanju. Zatim sam morao na operaciju u Krapinu. Očekivao sam da mi se barem kao čovjek javi na telefon, ali više mi se nije htio odazivati. Pitao sam ga na benzinskoj ‘Damire, jesam ja tebi šta dužan, čovječe, kako te nije sram, šta mi se ne javljaš? Jer ti si meni dužan, a Iko tebi nije dužan ništa. Ti si mali i ostat ćeš mali.’ To sam mu rekao i jeste vidili na snimci kako se ponaša ravnatelj škole? Je li to ravnatelj?”, ispričao je ugostitelj.

Na pitanje tko je potegnuo škare, Filipović odgovara da nije bilo nikakvih škara. Za sebe govori da nikada nije bio problematičan i da mu nisu bili potrebni zaštitari u klubu dok ga je nekada vodio. Ono što valja znati jest da je prije pet godina Filipović sudjelovao u masovnoj tučnjavi o kojoj su mediji izvještavali. Sudionice tučnjave bile su čak i njegove kćeri.

Istragu ove priče na kraju će zaključiti policija.