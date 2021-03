U ISTRI TRI AUTOMOBILA UDARILA DIVLJAČ: Dvije srne su stradale, a divlja svinja je uspjela pobjeći

Kako bi se spriječile slične nesreće, istarska policija upozorava vozače da na cestama izvan naselja pripaze na pojavu divljač

Tri automobila u srijedu su na području Umaga, Pazina i Poreča udarila divljač, pri čemu su stradale dvije srne, a divlja svinja je pobjegla, izvijestila je u četvrtak istarska policija. Prvi slučaj dogodio se oko 20 sati u Umagu, kada je 52-godišnjakinja prednjim dijelom BMW-a udarila divlju svinju, koja je poslije toga pobjegla, a na automobilu je učinjena šteta.

Drugi slučaj dogodio se oko 21 sat na cesti Grdoselo – Pazin, kada je 49-godišnjak automobilom VW passatom udario srnu. Automobil je oštećen, a uginulu divljač preuzeo je lovočuvar. U 23,10 sati na cesti Baderna – Sveti Lovreč 22-godišnjak je renaultom meganom pulske registarske oznake udario srnu koju je uzeo lovočuvar, a na automobilu je učinjena šteta.

Kako bi se spriječile slične nesreće, istarska policija upozorava vozače da na cestama izvan naselja pripaze na pojavu divljači, posebice na dionicama na kojima je postavljena prometna signalizacija koja ih na to upozorava. Policija također upozorava da vozač koji automobilom udari životinju na cesti odgovara u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ako se utvrdi da se to dogodilo zbog kršenja prometnih propisa, to jest ako je vozio neprilagođenom brzinom.