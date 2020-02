U IRSKOJ UHIĆENA 29-GODIŠNJA HRVATICA! Bila je jedna od najtraženijih, dospjela je i na europsku ‘most wanted’ listu

Iako kažu da je bila jedna od najtraženijih, ne kažu za što je se sumnjiči, iako se prema jednoj od starijih objava Europola može zaključiti da je jedna od stavki ilegalna trgovina i kretanje droga

Kako je danas javljeno iz MUP-a, 29. siječnja 2020. godine na području Irske je uhićena 29-godišnja hrvatska državljanka Z. R. Radi se o jednoj od najtraženijih osoba za kojom je Hrvatska raspisala potragu, a koja je u sklopu „Crime has no gender“ objavljena na European most wanted listi tijekom listopada 2019. godine.

Kažu kako su njenom pronalasku najviše doprinijele anonimne dojave na stranicama European most wanted liste.

Uhićenje je, kažu, ostvareno zahvaljujući intenzivnom radu, ostvarenoj operativnoj policijskoj suradnji i pravovremenoj razmjeni informacija policijskih službenika FAST jedinice Irske i Odjela za ciljane potrage i precizno lociranje, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (FAST tim Hrvatska).