U BAŠKOJ VODI NESTAO AMERIKANAC, POSTOJE INFORMACIJE O PRIJETEĆOJ PORUCI: ‘Hrvatska policija mi je rekla – ‘Pa ima 18 godina, što želite da radimo?’

Jacob Andrew Lingo se posljednji put svojoj obitelji javio 25. srpnja; uplatili su mu novac, no on ga nije podignuo, niti se više javljao

Splitsko-dalmatinska policija intenzivno traga za 18-godišnjim Amerikancem Jacobom Andrewom Lingom, koji je još 25. srpnja nestao u Baškoj Vodi. On je nakon završetka srednje škole napustio svoj dom u Philadelphiji kako bi se sam otisnuo na osmotjedno putovanje Europom, koje je započelo 24. lipnja i uključivalo posjet Hrvatskoj. Na put je ponio 1300 dolara u gotovini i bankovne kartice.

Njegovo je putovanje Europom počelo u Beču, a prije dolaska u Hrvatsku, bio je u Švicarskoj, Francuskoj te Italiji, za koju je obitelji priznao da je skupa. Potom je autobusom stigao u Zagreb, pa se zaputio na obalu. Roditeljima se potom javio 22. srpnja iz Baške Vode te im poslao fotografiju mjesta i rekao da mu je ostalo oko 300 dolara.

Ne mogu ući u trag mobitelu

Posljednji se put roditeljima i prijateljima javio 25. srpnja. Još je bio u Baškoj Vodi. Obitelji je rekao kako planira neko vrijeme ostati u Hrvatskoj te posjetiti Split i Dubrovnik, a zatim se vratiti u Beč i otputovati kući 15. kolovoza.

“Bio je u beach baru uz glasnu glazbu pa je otišao na plažu kako bi mogao bolje čuti. Rekao je da je unajmio ležaljku s pokrivačem za 10 dolara na noć kako bi uštedio novac. Rekli smo mu da ćemo staviti novac na njegovu bankovnu karticu, što smo i učinili, ali on je uopće nije upotrijebio. Nije podizao novac s bankovne kartice. Od tog posljednjeg poziva njegov telefon nije imao aktivnosti, navodno je isključen. Putovao je sa školskim ruksakom”, Jutarnjem je e-porukom javila prijateljica njegove majke, koja je u stalnom kontaktu s obitelji. Dalmatinskom je portalu, pak, obitelj rekla kako teleoperater ne može ući u trag njegovu mobitelu.

“Rečeno mi je da je o njegovu nestanku obaviještena svaka policijska uprava u Hrvatskoj i da je na području Makarske u potragu bilo uključeno oko 300 ljudi i da je policija razgovarala s više od 100 osoba do 3. kolovoza. Obratila sam se i američkom veleposlanstvu 31. srpnja za pomoć u potrazi za njim. Oni su me uputili na lokalnu policijsku postaju, s kojom sam stupila u kontakt. Kad sam nazvala, prvo su mi rekli: “Ima 18 godina. Što želite da učinimo u vezi s tim?” Imala sam dojam da ga policija ne traži, što sam i rekla u razgovoru u veleposlanstvu, ali su me uvjerili u suprotno. Poslali smo 3. kolovoza i broj kojim se Jacob koristio dok je bio u Hrvatskoj, a navodno je sadržavao poruku da je Jacob u opasnosti, pa čak i FBI koji je uključen u istragu pokušava otkriti je li ta prijetnja stvarna ili lažna”, rekla je Jacobova majka za Jutarnji.

Opsežna potraga

Obitelj je njegov nestanak prijavila policiji 28. srpnja. Na stranici Nestali.hr stoji kako je Jacob rođen 30. studenoga 2000. u Sjedinjenim Državama, da je srednje građe i da govori samo engleski. Iako na stranici nema opisa, doznaje se kako je visok 182 centimetra te da ima smeđu kosu i zelene oči. Obitelj napominje kako je u posljednjem Face Time pozivu bio je obrijan i bez naočala, pa njegov opis možda neće biti istovjetan fotografiji.

“Od trenutka nestanka ova policijska uprava poduzima sve u cilju pronalaska nestale osobe, provjeravaju se sve lokacije na kojima je navodno viđen, a sve informacije prosljeđuju se Službi za opći kriminalitet PU splitsko-dalmatinske”, rekla je Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Svi koji imaju bilo kakve informacije o nestalom mladiću mogu to javiti na broj 112, prvom policajcu ili policijskoj postaji, a obitelj moli i da nazovu američko veleposlanstvo na broj 01/661-2200.