BRAČANIN TVRDI DA JE POLICIJA U CIVILU NAGANJALA NJEGOVA SINA KOJI SE JEDVA SPASIO: ‘Teroriziraju cijeli otok, ovo je Afganistan’

17-godišnjeg mladića jučer popodne su policajci u civilu i neoznačenom automobila hvatali dok je vozio skuter, tvrdi 39-godišnji otac mladića i na Facebooku objavio fotografije izgrebanog i raskrvavljenog sina.

Priznao je kako je njego sin bio u prekršaju jer je vozio motocikl koji nije bio registriran, no pita se ‘treba li poginuti zbog tisuću ili dvije kuna kazne’.

Tvrdi da su ga policajci hvatali u neoznačenom plavom fordu

‘Ovo šta su napravili brački policajci nije normalno, da se ovako iživljavaju nad ditetom…’, rekao je otac iz mjesta Novo Selo na otoku Braču. Njegov je sin nastradao kad su ga u neoznačenom plavom fordu hvatali policajci u civilu za koje on, tvrdi, uopće nije znao da su policajci.



Mladić je po izlasku iz Hitnog kirurškog odjela splitske bolnice, gdje su mu dijagnosticirani lom nosa i brojne kontuzije po tijelu i rukama, za Slobodnu Dalmaciju ispričao što je doživio.

‘Ja san krenu na posa kod oca i motor san vozia po kali put gori, a onda san vidi da prema meni se brzo spušta neki auto i da me ne udre, moga san samo skrenit livo. I skrenija san, a auto je pun gas krenilo za menom, vozili su jedno po metra, metar iza mene, da san zakoči, potegli bi me. Nastavija sam i onda san se baci priko neke gomile. Ja nisan uopće zna da je to policija, Kad san pa, počeja san trkati na vr sela, obrisa san krv sa sebe, vidin nos slomljen i htio san poć do prijatelja.

Na po puta čujen neku mašinu, baš gre brzo i opet san vidi isti auto i počeja san trkati nizdoli priko gomile. Neki mali je počeja trkati za menom, on je počeja vikati “pi…ka ti materina, ubit ću te kad te uvatin”… Ništa oni cilo vrime nisu rekli da su policija, niti su izvadili značku, samo stoj, stoj…’, ispričao je mladić.

Otac mladića: Policija terorizira cijeli otok

Otac mladića je ogorčen na ponašanje ograna reda.

‘Ne mogu tvrditi sigurno, ali čuja san da su posli policajci pritili nekim svjedocima da će ih polomiti ako budu rekli šta je bilo jer su jednog od njih za prsa uvatili da in kaže ko je taj koji je biža. Ponavljan, mali je kriv i normalno je da se kazni, ja san i potpisa kaznu kad su mi posli doma došli, ali zar ga triba tako progoniti ka najvećeg kriminalca? Ima na Braču odličnih policajaca, ali ovo šta se događa je previše. Teroriziraju cili otok, ovo više nije Brač nego Afganistan. Ne moreš 20 metri autom proć da te ne zaustavljaju, ne more čovik zabavu u kući napraviti odma ti dolazi njih pet, čuda rade ljudima…’, rekao je dječakov otac.

Splitska policija tvrdi sasvim suprotno

‘8. ožujka 2018. oko 16.30 sati na području Novog Sela na otoku Braču, policijski službenici su uočili motocikl kojim je upravljala muška osoba, bez zaštitne kacige. Policijski službenik, odjeven u službenu odoru, je istog pokušao zaustaviti uporabom svijetleće Stop palice. Vozač motocikla Tomos na kojem nije bila postavljena registarska tablica, se nije zaustavio, već se motociklom dao u bijeg.

Policijski službenici su krenuli za njim, službenim vozilom, te su ga pokušali zaustaviti uporabom svjetlosnih signala. Dolaskom do neprohodnog dijela vozač se bacio s motocikla, te trčeći nastavio bježati. Utvrđeno je da se radi o maloljetniku (17), kojeg su policijski službenici naknadno pronašli na adresi stanovanja, te mu je uručena obavijest o počinjenim prekršajima, slijedom čega će protiv njega biti podnesene odgovarajuće prijave.

Osim maloljetnika, sankcioniran je i 39-godišnjak, kojem je uručen Obvezni prekršajni nalog, zbog toga što je vozilo dao na upravljanje osobi koja nije stekla pravo na upravljanje vozilom. Napominjemo kako prilikom postupanja policijskih službenika nisu uporabljena sredstva prisile nad maloljetnikom, odnosno nije bilo nikakvog fizičkog kontakta između policijskih službenika i maloljetnika, a prilikom dolaska na adresu stanovanja niti maloljetnik niti roditelj nisu izjavili primjedbu na rad policijskih službenika’, navela je policija u službenom odgovoru.