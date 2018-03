TUŽITELJSTVO DOŽIVJELO FIJASKO U SLUČAJU FACEBOOK PRIJETNJI: Bivši HDZ-ovi ministri tvrde: ‘Ispad SDP-ovog konzultanta nije nas uplašio’

U nastavku procesa očekuje se i svjedočenje Brune Esih, predsjednice stranke Neovisni za Hrvatsku.

Da ga prijetnje, što mu ih je putem Facebooka uputio konzultant Gordan Bičak, povratnik u SDP, nisu opće uplašile potvrdio je na sudu Zlatko Hasanbegović, politički tajnik stranke Neovisni za Hrvatsku. Hasanbegović je na sud pozvan kao svjedok u postupku protiv Bičaka, koji je optužen zbog prijetnji upućenih troje tadašnjih saborskih zastupnika Hasanbegoviću, Bruni Esih i Davoru Stieru.

Evo zbog čega je optužen Gordan Bičak

Bičak se na sudu našao nakon što je prijavljen u cijeloj seriji prošlogodišnjih uhićenja zbog prijetnji upućenih putem društvenih mreža. Lani u lipnju on je na Facebooku objavio sporni post: “… Hasanbegović, Stier i Esih, te njihova društva, dokaz su da partizani na Bleiburgu ni poslije u ratnoj Jugoslaviji nisu obavili posao kako treba… Previše je te fašističke bande ostalo na životu i posijalo svoje sjeme zla koje sada želi vratiti Hrvatsku i hrvatski narod u godine sramote i mraka… No, ako već gospođe i gospoda nasljednici i sljedbenici ustaša žele ponoviti 1941. doživjet će ponovno i 1945., a onda više nećemo biti tako milostivi i nemarni. Garantiram vam od fašističkog sjemena neće ostati ni zrno, a kamoli plod… Tko nam pokuša skinuti tablu s imenom Tita na Trgu maršala Tita u Zagrebu neće dobro proći. Osobno, prvi ću ga u tome spriječiti… Bit će krvi i padat će glave. A sada neka ovaj post shvati kako tko želi…” Zbog svog komentara čak je i uhićen, a sada mu u sudskom procesu prijeti kazna do tri godine zatvora.





No već na samom početku tužiteljstvo je doživjelo svojevrsni fijasko, budući da je Hasanbegović u svom iskazu negirao bilo kakav strah od pred Bičakom.

Iskaz Zlatka Hasanbegovića na sudu

“Za ovo što je napisao doznao sam iz medija jer ne koristim društvene mreže. Doživio sam to kao još jedan verbali ispad, na kakve sam se i pripremio ulazeći u politiku. Doduše poruku “bit će krvi, padat će glave” doživio sam kao određenu nelagodu”, rekao je Hasanbegović dodajući na pitanje tužiteljstva da ta poruka nije uznemirila njegovu obitelj budući da ju djeca nisu ni čula ni pročitala. Naglasio je da se nije osjećao ugrožen ni na koji način, jer je ta poruka po njegovom mišljenju bila bizarna.

“Mislim da se radi o jednom verbalnom ispadu stanovitog mentalnog stanja određenog pojedinca, a ja se s takvim stvarima u svom političkom djelovanju suočavam”, dodao je Hasanbegović kojem se Bičak javno u sudnici ispričao. Priznao je da je njegov post napisan na Facebooku bio ispod svake političke i ljudske razine, a uopće nije imao namjeru zastraštiti Hasanbegovića. Njegovu ispriku čelnik Nezavisnih za Hrvatsku je i prihvatio proučivši Bičaku da se neko vrijeme suzdrži od objavljivanja na društvenim mrežama.

Kao svjedok je ispitan i Davor Stier

Ni Davora Stiera, političkog tajnika i saborskog zastupnika HDZ-a, Bičakova poruka nije uplašila. I on je za nju doznao tek naknadno.

“Toj poruci nisam pridavao veliku pažnju, niti sam osjećao strah. Takve riječi su po mom mišljenju neprimjerene, zapravo ružne. Iskreno smatram da onaj tko je to napisao i ne bi mogao te prijetnje do kraja ispuniti. Posebno onaj dio bit će krvi, padat će glave”, svjedočio je Stier koji je na Bičakovo pitanje još jednom potvrdio da mu je djed bio ustaški pukovnik.

I njemu se Bičak na kraju u sudnici ispričao naglasivši kako ga je sram zbog toga što je napisao.

MUP ne želi tolerirati nikakve prijetnje

Suđenje će biti nastavljeno krajem travnja kada bi svoj iskaz trebala dati Bruna Esih, kojoj je također bila upućena Bičakova prijeteća poruka na Facebooku.

Bičak je samo jedan od mnogih koji su se tijekom prošle godine našli pod optužbom za prijetnje upućene putem društvenih mreža. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, kako je rekao sam ministar Davor Božinović, na prijavljivanje prijetećih sadržaja na društvenim mrežama odlučilo se jer je zaključilo da takve prijetnje nečijem životu neće tolerirati. Ministar je doduše potvrdio da će kritika na drutšvenim mrežama i dalje biti moguća, te se zbog nje neće podnositi prijave.