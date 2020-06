TULUM IZ HORORA NA ISTOKU HRVATSKE: Djevojka (22) prijavila da je silovana, uhićen mladić

Policija je u pritvoru zadržala 25-godišnjeg mladića s istoka Hrvatske, ali on poriče silovanje, dok se djevojka ne sjeća osobe koja je došla u sobu i silovala je

Tulum koji je prošlog vikenda kod kuće organizirao 27-godišnjak s istoka Hrvatske okončao je prijavom za silovanje, dolaskom policije i privođenjem desetak mladića koje su policajci odveli na ispitivanje. Saslušana je i silovana 22-godišnjakinja, a nakon svega Županijsko državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv jednog 25-godišnjaka. On je osumnjičen da je 14. lipnja prisilio djevojku na spolni odnos. Policija je potvrdila intervenciju ne iznoseći detalje.

‘Bio je razuzdan party, bilo je alkohola i neke droge’

24 sata neslužbeno doznaju da je 27-godišnjak organizirao tulum u obiteljskoj kući dok mu roditelji nisu bili ondje te da je posebno izrađene pozivnice uputio preko Instagrama. Navodno je bilo pozvano pedesetak djevojaka i mladića s područja istočne Hrvatske, svi u dobi od 20 do 28 godina.

“Došla sam na party preko prijateljice koja je dobila pozivnicu. Nikad nisam bila kod njega u kući. Činilo se da su imućni. Neke od pozvanih sam znala, ali većinu ne. Činilo mi se da ima i maloljetnih cura. Nije to bio baš običan party, više razuzdan. Bilo je alkohola, neke droge. Upoznali su me s curom za koju su kasnije rekli da je silovana. S tom je curom te večeri bio dečko koji je organizirao zabavu pa sam mislila da su oni u vezi. U početku je zabava bila odlična, dobra glazba, zezancija, lagano cuganje. U jednom trenutku druženja svih su postala intimna. Počeli su nestajati po sobama”, ispričala je jedna od djevojaka.

Ona kaže da je s prijateljicom otišla ranije, a dva sata kasnije saznale su da je u kuću upala policija jer je netko prijavio silovanje.

Ušao u sobu i silovao usnulu djevojku

Djevojka je zaspala, a mladić je ušao i prisilio je na spolni odnos, a kada je izašao iz sobe, ona je ostale pozvala u pomoć. Djevojka je odvedena na ginekološki pregled, a desetak mladića na saslušanje. Među njima bio je i organizator tuluma, no on poriče silovanje tvrdeći da je djevojka pristala na odnos s njim. Nakon usporedbi uzetih briseva i tragova krvi policija je u pritvoru zadržala 25-godišnjaka. No, on poriče silovanje, a problem je što se žrtva spolnog zlostavljanja ne sjeća osobe koja joj je došla u sobu, odnosno ne zna njegov identitet.

Županijsko državno odvjetništvo koje je preuzelo slučaj otvorilo je istragu protiv uhićenog mladića, a nakon ispitivanja dežurni mu je sudac odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ometanja istrage. Ako mu dokažu krivnju za silovanje, prijeti mu kazna zatvora od tri do deset godina.

Inače, prema podacima MUP-a, broj prijavljenih silovanja porastao je s 18 slučajeva u prvih pet mjeseci lani na čak 59 u istom razdoblju ove godine. Jedan od razloga su dva slučaja u kojima su žene prijavile da ih je partner u određenom razdoblju više puta silovao. Drugi razlog su izmjene kaznenog zakona kojima su dva slična djela spojena u jedno – silovanje.

