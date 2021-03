TRPJELA JE TEROR I STRAH; Žrtva uhićenog krijumčara kokaina: ‘Policija mi je uljepšala Dan žena, on je davno trebao biti u zatvoru!’

Kontroverzni zagrebački poduzetnik je spominjan kao jedan od krivaca za požare u Zagrebu

Dan nakon što je policija otkrila kako je razbila veliki narkolanac u dolini Neretve, na vidjelo izlaze novi detalji. Među trojicom uhićenih je i poduzetnik otprije poznat policiji, Oliver Čokara, koji je pao s dvojicom radnika Luke Ploče, od kojih je jedan Anđelko Oršulić bio na listi HDZ-a na izborima za Mjesni odbor Komina. Tko je imao kakvu ulogu i zaduženje u narko akciji, prava istraga tek počinje. Trenutačno su svi iza rešetaka, javlja RTL.

“Moj klijent, moj branjenik je dao vrlo okolnosnu obranu, odgovarao je na pitanja i moja i zamjenice USKOK-a. Dakle, apsolutno cjelovito je rekao sve ono što je, i sada čekamo daljnji postupak, ja vjerujem da će to brzo ići, osobito s toga što postoje neki nepobitni dokazi koji su utvrđeni”, rekao je Vinko Ljubičić, odvjetnik osumnjičenog.

Kako sada stvari stoje, prvoosumnjičeni je Oliver Čokara. Kontroverzni zagrebački poduzetnik koji je javnosti poznat otprije. I to jer je spominjan kao jedan od krivaca za požare u Zagrebu uz pomoć kojih je na mjestu napuštenih nekretnina otvorio luksuzni hotel preko puta zagrebačkog autobusnog kolodvora, iako požari nikad nisu dokazani.

Trpjela teror i strah

Radmila Vojnović zbog cijelog slučaja, kaže, trpjela je teror i strah godinama.

“Dođete do toga da ste konačno slobodni, prvo mi to treba sjesti. Da kad izađem van neću se morati bojati svih tamnih auta sa zatamnjenim staklima, moram reći da mi je policija stvarno uljepšala 8 mart, dan žena ove godine, koju su napravili mimo pravosuđa, jer da pravosuđe funkcoinira on bi davno bio u zatvoru zbog onog što je napravio 2010 godine”, izjavila je žrtva Radmila Vojnović.

Čokaru se u najnovijem slučaju tereti da je tokom pretovara kokaina u automobil nadzirao prostor, dok su dvoje lučkih radnika bušilicama uklanjali metalni lim gdje se krio kokain.

Djelomično priznali djelo

Dok se Čokara branio šutnjom, ostali su, kako doznaje RTL, djelomično priznali djelo tvrdeći da nisu znali sve detalje.

“Ja procjenjujem da je ovdje tu makar nekih od okrivljenih – to je više splet nekih okolnosti, uvjeta u kojim su se našli, posve jedna pogrešna procjena o postupanju i vrlo naivan način ulaženja u bilo kakve kriminalne radnje”, kazao je Ljubičić.

Oršulićeva veza s HDZ-om

Jedan od radnika koji je iz kontejnera s bananama vadio pakete s kokainom je i Anđelko Oršulić kojeg se povezuje s HDZ-om. Svojevremeno je vodio prvu momčad nogometnog kluba Gusar iz Komina.

“Nastavno na brojne medijske upite priopćujemo kako gospodin Anđelko Oršulić nije trenutačno niti je ikad bio član HDZ-a. U dva navrata bio je kandidat na stranačkoj listi za mjesne izbore i za gradsko vijeće, kao nezavisni kandidat i nestranačka osoba”, rekao je Krešimir Šunjić, predsjednik GO HDZ-a Ploče.

Tko je osoba iz Ekvadora koja je trojcu bila poveznica i koja je kokain poslala za luku Ploče – policija nije otkrila. Droga se procjenjuje na iznos između 50 i 70 milijuna kuna. I iznimno je visoke čistoće.

