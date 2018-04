Zatvorenici iz Kaznionice u Glini lani su pučkoj pravobraniteljici uputili čak 22 žalbe žaleći se, među ostalim, na upućivanja u samicu, zdravstvenu zaštitu, postupanja pojedinih službenika, dok se tamošnji pravosudni policajaci žale na pritiske uprave, neplaćene prekovremene sate, manjak opreme…

U zloglasnoj Kaznionici u Glini nedavno je izbila pobuna zatvorenika nakon što su na Uskrsni ponedjeljak masovno se otrovali hranom. Oko 150 zatvorenika tijekom noći su počeli osjećati mučninu, bolove u trbuhu i grčeve, a mnogi su dobili proljev ili počeli povraćati.

“Tu je nastao opći kaos u zatvoru. Mislim da je čak došla i sanitarna inspektorica, znači doktorica iz Zavoda za javno zdravstvo. Onda je vršen pregled. Po odjelima se morao sastavljati popis. Dobar dio zatvorenika bio je otrovan, njih čak 40 posto. Večer prije toga na meniju su bili pohani kruh i salama. Pohaju kruh, pohaju meso. Sve se radi s tim jajima koja bi se također trebala držati u frižideru, a navodno su cijeli dan bila van frižidera”, ispričao je za emisiju ‘Provjereno’ Nove TV neimenovani izvor iz glinske kaznionice.

Čak 150 zatvorenika otrovalo se jajima

I ranije je u glinskoj kaznionici bilo trovanja hranom, ali nikada ovako masovnog. Ogorčeni zatvorenici pisali su peticiju, a županijskom Zavodu za javno zdravstvo dostavljen je popis 150 osoba koje su prijavile probavne smetnje. Potom su epidemiolozi obavijestili sanitarnu inspekciju o epidemiji u kaznionici, a sanitarni su inspektori sutradan u zatvoru uzeli uzorke hrane i pića, te briseve za mikrobiološku analizu.

“Proveli smo pojačane i preventivne mjere u kaznionici gdje su se dodatno nadzirali zatvorenici. Oni koji su tražili bili su na dijetalnoj prehrani. Preko noći se na njih dodatno pazilo da se vidi treba li kome zdravstvena asistencija. Nalaz je pokazao da se ne može govoriti o salmoneli i sličnom. Najvjerojatniji uzrok probavnih poteškoća bilo je korištenje tekućih jaja u pripremi pohanog kruha”, kazala je za Novu TV Jana Špero, pomoćnica ministra za zatvorski sustav i probaciju koja kaže kako ne zna tko je bio dobavljač tekućih jaja.

Sanitarna inspekcija u jajima je pronašla dvije vrste bakterija čija je prisutnost bila znatno veća od dopuštene. O svemu je obaviještena i veterinarska inspekciju koja treba provjeriti tko je proizveo jaja jer u dokumentu javne nabave kaznionice ne vidi se podatak o dobavljaču.

Okorjeli robijaš zamalo silovao zaposlenicu

No, nije to jedini problem u glinskoj kaznionici. Nedavno je jednu zaposlenicu kaznionice u skladištu tiskare napao zatvorenik.

“Čuli su je da vrišti. Kada su iz susjedne prostorije ušli unutra, ne znam je li napad tada stao ili su ga čak morali odvajati od nje”, kazao je za ‘Provjereno’ isti neimenovani izvor dodajući kako je žena bila na podu, poderane odjeće i krvava. Drhtala je, a oko nje na podu je bio puno kose. Sve upućuje na to da ju je zatvorenik davio ili pokušao silovati.

“Sjećam se da ju je medicinski tehničar uzeo na rame i odnio u ambulantu jer je bila u vidljivom stanju šoka. Nije mogla govoriti”, kaže izbor iz kazinionice.

Napadnuta žena nije željela govoriti o tom slučaju već je novinare uputila na svoga odvjetnika Borisa Vinčića. On pak kaže da je kaznionica napravila propust jer nije osigurala nadzor pravosudnog policajca prilikom zajedničkog rada službenika zatvora i zatvorenika. U očitovanju Uprave kaznionice stoji kako je navedeni zatvorenik procijenjen kao “visokorizičan, sklon zloupotrebi droga, emocionalno nestabilan, slabijih socijalnih vještina sklon ultimativnim i manipulativnim ponašanjima te desetak puta stegovno kažnjavan”. No, bez obzira na sve to, izvor iz kaznionice tvrdi da je isti zatvorenik “uporno vraćan na posao”.

Na upit sindikata o tome, Uprava kaznionice navela je da se protiv zatvorenika “vodio stegovni postupak”, ali i da “do napada na službenicu nije upućen ili podnesen nikakav prijedlog, mišljenje ili službena zabilješka da postoje sigurnosni razlozi ili medicinske indikacije za prekid rada”. Isti je, inače, registrirani ovisnik, usto s psihijatrijskom dijagnozom.

“Zaboravljeni” zatvorenik osam sati bio na slobodi

No, ni to nije sve, što se tiče propusta u radu Kazinionice u Glini. Nedavno je “zaboravljen” jedan zatvorenik koji je radio u obližnjoj drvnoj industriji.

“Postavlja se pitanje gdje je taj zatvorenik bio osam sati dok nisu primijetili da se s drugima ne vozi nazad. Mogao je biti u Zagrebu ili Splitu, osam sati je puno. Na glavnom ulazu u kaznionicu je radila kći upravitelja, koja je pravosudna policajka. Ona je javila dežurnom da su se svi vratili u kaznionicu. Nije primijetila da fali jedan zatvorenik i upisala je to u izvješće da bi, kada je dežurni saznao da nedostaje jedan zatvorenik, poslao dvojicu policajaca po tog zatvorenika u pilanu. Kada su došli nazad, oni su to lijepo obrisali iz knjige izvješća i prepravljali, što je po meni stegovni prijestup”, kazao je izvor ‘Provjerenog’.

I za slične krupne prijestupe ondje se, navodno, ne odgovara. Isti sugovornik prepričava događaj kada je jedan zatvorenik napao drugoga uzevši nož iz kuhinje i držeći mu ga ispod vrata prijeteći da će ga zaklati.

“Čuo sam da se pravosudnog policajca tjeralo da napiše da nije bilo noža. Načelnik osiguranja nagovarao ga je na kazneno djelo. No, on je to napisao u izvješće, ali po tom pitanju nije ništa poduzeto”, kaže sugovornik.

Žale se zatvorenici, ali i pravosudni policajci

No, ni tu nije kraj. Ministarstvo pravosuđa obećalo je istražiti pod kojima je jedna mlada politologinja izgubila posao u kaznionici. Javila se na javni natječaj za posao u odjelu tretmana, tj. rada sa zatvorenicima. Bili su traženi psiholozi, socijalni radnici, ali i diplomirani politolozi. Dobila je posao i uredno obavljala sve što je trebalo, da bi joj nakon samo tjedan dana voditelj upravnih poslova rekao da po sistematizaciji politolog ipak ne može obavljati poslove stručnog suradnika za tretman.

“Ponudio mi je iz svoje dobre volje 2000 kuna da mi nadoknadi kao štetu, na što sam rekla da mi uopće nije stalo do njegovih novaca već isključivo do radnog mjesta”, kazala je za Novu TV ta bivša zaposlenica.

A kada se javila službenici u Zavodu za mirovinsko osiguranje tražeći ispis staža i odjavu, rečeno joj je da njezin staž u glinskoj kaznionici uopće nije evidentiran.

“Kada gledam ova izvješća ministarstva, ispada da nema nikakvih napada, nema bježanja iz zatvora, sve je u redu. Znači mi pravosudni policajci radimo u dječjem vrtiću”, kaže Armin Tatarević, predsjednik sindikata pravosudne policije u kaznionici.

Upravitelj Željko Šešerin nije bio voljan razgovarati s novinarima Nove TV o navedenim nepravilnostima kojih očGlinski ito ima jer su zatvorenici iz Gline samo prošle godine pučkoj pravobraniteljici uputili čak 22 žalbe žaleći se, među ostalim, na upućivanja u samicu, zdravstvenu zaštitu, postupanja pojedinih službenika… U isto vrijeme, nekolicina tamošnjih pravosudnih policajaca požalila se na velike pritiske uprave, na neplaćene prekovremene sate i sve jači osjećaj nesigurnosti zbog manjka opreme i radne snage.

