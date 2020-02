TROSTRUKOG UBOJICU OBOŽAVATELJICE ZASIPAJU LJUBAVNIM PISMIMA: Pišu mu svašta, a gotovo svako počinje s ‘Dragi Filipe…’

Iako je dosad na sudu primljen samo jedan zahtjev ženske osobe za odobrenje posjeta Zavadlavu, koji je odbijen, vjerojatno je da će ih, s obzirom na rastući broj ‘obožavateljica’, uskoro biti i više

Pisma potpore počela su učestalo stizati na splitski Županijski sud, a upućena su Filipu Zavadlavu, 25-godišnjaku osumnjičenom za trostruko ubojstvo u siječnju. On se trenutačno nalazi na vještačenju u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, dosad je stiglo tridesetak pisama, a sve su ih poslale žene raznih dobi i iz raznih krajeva Hrvatske, ali i svijeta. Mladom ubojici tako su pisale žene iz Rijeke, Zagreba, Đakova, Osijeka, pa čak i iz australskog Sydneya.

“Dragi Filipe…” početak je gotovo svakog pisma. Žene mu uglavnom crtaju srca i mahom pišu da nije sam, daju mu podršku, bodre ga da izdrži, govore mu kako se sve nepravedno prelomilo preko njega, nadaju se da će i on njima pisati, obećavaju mu da će ga zauvijek čekati i izražavaju nadu da će jednog dana zajedno uživati na slobodi.

Sva pisma uglavnom šalju u zatvorsku bolnicu u Zagrebu i u Vrapče, da bi ih onda uprave tih institucija proslijedile na splitski sud sucu istrage zaduženom za taj slučaj, koji mora dati odobrenje da bi svako na kraju završilo kod Filipa.

Jedna ga htjela posjetiti

Iako je dosad na sudu primljen samo jedan zahtjev ženske osobe za odobrenje posjeta Zavadlavu, koji je odbijen, vjerojatno je da će ih, s obzirom na rastući broj “obožavateljica”, uskoro biti i više.

Zakon propisuje da zatvorenici kojima je određen istražni zatvor i osobe u prekršajnom zadržavanju imaju pravo na posjet članova obitelji, ali i drugih osoba kojima to dopusti sudac istrage ili predsjednik sudskog vijeća. No, za razliku od članova obitelji, prvi uvjet da bi neka osoba koju zatvorenik ne poznaje, odnosno koja nije član njegove obitelji, uopće dobila dozvolu za posjet jest da sam zatvorenik to pismeno zatraži. No, i tada sve ovisi o procjeni suca.

Sjećamo se slučaja Mlađan…

Kod nas kao i u ostatku svijeta ovo nije prvi put da zatvorenici osuđeni ili osumnjičeni za najgora kaznena djela dobivaju pisma obožavateljica ili se čak njima i žene. U Hrvatskoj smo nedavno imali slučaj zatvorskog vjenčanja Srđana Mlađana, čovjeka osuđenog na 27 godina zatvora za trostruko ubojstvo, pljačku banke i otmicu.

Oženio se u listopadu prošle godine za 20-godišnju Zagrepčanku, koju je na vjenčanju u kaznionici u Lepoglavi prvi put i vidio. Njihova je ljubavna priča počela tako što je djevojka pisala pisma Mlađanu, a nakon nekoliko godina dopisivanja trostruki je ubojica predložio da se vjenčaju, što je djevojka i prihvatila.