TROSTRUKO UBOJSTVO MOGLO SE SPRIJEČITI PRIJE 8 GODINA? Sud je Zavadlavima htio oduzeti djecu, ali nitko ništa nije učinio

Pod nadzorom Centra za socijalnu skrb obitelj Zavadlav bila je od 1997. do 2016., a u tom razdoblju su roditelji proglašeni potkapacitiranima za odgoj djece te je zatraženo njihovo oduzimanje, što nije učinjeno da bi na kraju cijeli slučaj završi time da je jedan sin trostruki ubojica, a druga dva su narkomani i nasilnici

S vremena na vrijeme se razotkriju jezivi detalji vezani uz život i suđenje trostrukom splitskom ubojici Filipu Zavadlavu. Već je poznato kako je živio u disfunkcionalnoj obitelji, koja je bila pod nadzorom splitskog Centra za socijalnu skrb. No, Filip je počinio to što jest, a njegova braća, Anton i Stanislav, postali su narkomani i imaju podeblje dosjee.

Slobodna Dalmacija otkriva kako je obitelj Zavadlav pod nadzorom CZSS-a bila još od 1997., pa sve do punoljetnosti najmlađeg djeteta, 2016. godine. Uz to, 2012. je prema nalogu Općinskog suda u Splitu provedeno psihološko-psihijatrijsko vještačenje nad cijelom obitelji, kojim je utvrđena nedvojbena potkapacitiranost Ante i Etel Zavadlav za odgoj djece te je u skladu s time izdana preporuka za njihovim odvajanjem od roditelja, što je Slobodnoj Dalmaciji potvrdila specijalistica kliničke psihologije Danijela Didić, jedna od dvije vještakinje u tom slučaju.

Zaboravljeni slučaj

No, zašto to, uz sve indikacije iz vještačenja, nije učinjeno? Sadašnji ravnatelj splitskog CZSS-a Ante Bjažević, spletom okolnosti prestao je biti ravnateljem te 2012. godine, da bi se na tu poziciju vratio 2016., u vrijeme kada je istekao nadzor nad Zavadlavima. On je u CZSS-u zaposlen od 1985., no osim toga da “svaki neuspjeh u zaštiti dobrobiti djece proživljavamo profesionalno i osobno”, Slobodnoj Dalmaciji nije ponudio nikakav konkretan odgovor. Čak štoviše, nakon medijskih upita uzeo je bolovanje te angažirao odvjetnike.

U razdoblju dok on nije bio ravnatelj, tu je dužnost obnašala Tatjana Vukman, inače istaknuta osoba u brojnim splitskim socijalnim ustanovama. Ona tvrdi da nije znala koliko je težak slučaj Zavadlavovih.

“Za sve poslove i postupke, kao i donošenje odluka u radu s obiteljima nadležan je Odjel za obiteljsko pravnu zaštitu CZSS Split. Stručnjaci Odjela (socijalni radnici, psiholozi, pravnici) samostalno donose odluke o mjerama koje će poduzeti u odnosu na svaku obitelj u tretmanu CZSS, kao i izvršenja Rješenja. Konkretni slučaj ne mogu komentirati, kako iz profesionalnog razloga tako i iz činjenice da nisam bila upoznata s istim. Naime, CZSS Split ima oko 11.000 korisnika i nije moguće da ravnatelj bude upoznat s postupanjem u svim slučajevima, osim onih istaknuto najtežim”, poručila je Vukman.

Nisu nadležni za oduzimanje djece

Odgovorili su i iz samog Centra, tvrdeći kako oni nisu nadležni za donošenje odluka o oduzimanju djece, već da mišljenja njihovih djelatnika pomažu sudu u donošenju takvih odluka. “Uobičajeno je da se u sudskim postupcima ponekad traži vještačenje članova obitelji kako bi sud mogao donijeti odluku. Centri za socijalnu skrb nisu nadležni donositi odluke u tim postupcima već je to u nadležnosti sudova. Mišljenja članova stručnih timova centara za socijalnu skrb i vještačenja vještaka pomoćna su sredstva da bi sud donosio odluke. O konkretnoj obitelji ne smijemo iznositi podatke u javnost, s obzirom na odredbe Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o zaštiti osobnih podataka, a prisutna je i činjenica da svi možemo biti pozvani u sudskom postupku koji je u tijeku.

Zapisnikom o primopredaji ravnateljske dužnosti, koji sastavlja neovisno povjerenstvo od tri člana, ravnatelj centra kojemu je istekao mandat predaje dužnosti ravnatelju koji stupa na dužnost. Budućem ravnatelju predaju se poslovi, prava i obveze, radnici, prostori i oprema, te evidencije i dokumentacije, novčana sredstva i arhive. Spisi predmeta predaju se u ukupnom broju korisnika i obitelji, ne i pojedinačno s obzirom na ogroman broj korisnika i obitelji koji/e su u tretmanu splitskog Centra te podružnica Hvar, Vis, Kaštela, Solin i Obiteljskog centra”, poručili su iz Centra.

Nadležno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike nije se još izjasnilo o otkrićima u postupanju prema obitelji Zavadlav.

