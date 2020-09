TROSTRUKI UBOJICA ZAVADLAV PORUČIO BRATU: ‘Ostani u komuni, ja sam te mogao čuvati dok si bio mali’; Znali su da ima kalašnjikov

Filip Zavadlav koji je optužen za trostruko ubojstvo poručio je bratu da ostane u komuni na liječenju od ovisnosti

​Saslušavanjem nove četvorice svjedoka danas je na splitskom Županijskom sudu nastavljeno suđenje Filipu Zavadlavu (25) za trostruko ubojstvo početkom godine, a optuženi je bratu Stanislavu poručio da ostane u komuni na liječenju od ovisnosti o narkoticima.

Filipov otac Ante i brat Stanislav kao privilegirani svjedoci iskoristili su pravo da ne svjedoče na suđenju, no optuženi je bratu Stanislavu poručio: “Ostani u komuni, ja sam te mogao čuvati dok si bio mali”.

Naime, Stanislav Zavadlav je, nakon što je njegov brat navodno u splitskom Varošu 11. siječnja iz kalašnjikova ubio Marina Bobana (24), Juricu Torlaka (38) i Marina Ožića Paića (25), a pet dana nakon toga on bio pretučen, nekoliko mjeseci bio u terapijskoj zajednici (komuni) u Dalmatinskoj zagori, no samovoljno ju je napustio.

BRAT FILIPA ZAVADLAVA UKRAO PUŠKU ČOVJEKU KOJI JE UMIRAO OD SRČANOG UDARA: Bespomoćno je ležao na tlu…

Svjedoci su znali da Filip ima kalašnjikov

Dvojica svjedoka sudu su ispričali kako su znali da je Filip Zavadlav imao kalašnjikov. Marko A., dobar prijatelj optuženoga, otkrio je kako je znao da je Zavadlav lani u studenome ili prosincu nabavio automatsku pušku.

“Jednom mi je pokazao tu pušku, a drugom prilikom sam otišao s njim na jedno nenaseljeno područje iza Trogira gdje smo pucali u bačvu. On nas je do tamo odvezao svojim crnim golfom, snimao je mobitelom te mi snimku kasnije poslao, a potrošili smo oko 40 metaka. To mi je bilo prvi put da pucam”, opisao je.

Da je optuženi imao pušku znao je još jedan njegov prijatelj, Tomislav I. koji Filipa zna od malena. Optuženi mu se, posvjedočio je, povjerio da je nabavio pušku koju mu je kasnije i pokazao, a u povjerenju mu je rekao kako ima problema s nekim momcima.

Spominjao mu je ubijene Juricu Torlaka i Marina Bobana, no ne i Marina Ožića Paića. Sjeća se da je i Stanislav Zavadlav imao problema s narkoticima, da mu je situacija u obitelji bila zamršena, a da je Filip u suštini bio dobar momak koji “čak nije ni pušio”.

SVJEDOK NA SUĐENJU ZAVADLAVU: ‘Dva dana prije bio je kod mene na ručku, rekao mi je da su mu stavili nož pod vrat’

Danima nije spavao?

Na dan ubojstava Filip je u nekoliko navrata prije pucnjave mobitelom zvao još jednog svog prijatelja, J.B. koji je sudu ispričao kako je optuženi bio uznemiren, ispuštao je neartikulirane zvukove, govorio mu je da nije par dana spavao te da ne zna gdje je.

“Pogledao sam video na društvenoj mreži i čim sam vidio mladića s puškom u ruci odmah sam znao da je to Filip. Prepoznao sam ga po hodu. Šokirao sam se. To je bio užas. Dan danas ne vjerujem da se to dogodilo”, izjavio je svjedok.

Svom prijatelju Mariju B., kako je posvjedočio, optuženi je jednom, dok je bio kod njega u stanu, pokazao nož kojim su ga navodno napali neki momci, no nije mu rekao o kojim se osobama rad. I njemu se, kao i ostalim svjedocima, požalio na prijetnje njemu i bratu.

NASTAVLJA SE SUĐENJE FILIPU ZAVADLAVU: Na Sud je stigla majka ubijenog Torlaka, Šerić odustao od nekoliko svjedoka

Misaoni sklop dezorganiziran i dislociran

Branitelj optuženoga odvjetnik Branko Šerić novinarima je nakon suđenja izjavio kako su obrani interesantni svjedoci koji su govorili o psihičkom stanju Filipa Zavadlava, njegovom misaonom sklopu koji je bio “dezorganiziran i dislociran”.

“To znači da je u najmanju ruku bio u granično psihološko-psihijatrijskom momentu, iako kod njega nije utvrđena šizofrenija, dakle granični slučaj. Ti će svjedoci pomoći vještacima da se do kraja očituju o tome je li bio bitno smanjeno ubrojiv ili potpuno neubrojiv”, kazao je Šerić.

Upitan kada očekuje završetak suđenja, odgovorio je da, što se njega tiče, može biti gotovo i u petak, no za sada se ne zna hoće li Državno odvjetništvo imati još svjedoka ili dokaznih prijedloga. Suđenje se nastavlja ​sutra saslušavanjem novih svjedoka.

ZAVADLAV SE NIJE IZJASNIO O KRIVNJI ZA UBOJSTVA; Roditelji ubijenih svjedočili: ‘Sin mi je bio centar svijeta, osuđen sam na život u mraku’