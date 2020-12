TROJE RUMUNJA GODINU DANA HARALI ZAGREBOM: Ukrali su 13 novčanika te od građana izvukli značajnu svotu novca

Troje Rumunja je u sedam navrata uspjelo ukradenim karticama s bankomata podići ukupno 37.445 kuna, a u još šest pokušaja im to nije uspjelo

Troje rumunjskih džepara uhićeno je nakon što su godinu dana haračili zagrebačkim tramvajima i građanima krali novčanike. Trojac, 39-godišnja i 60-godišnja žena i 41-godišnji muškarac, tereti se za 13 krađa i 13 računalnih prijevara, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Policija je krim-istraživanjem utvrdila da su Rumunji od 16. lipnja prošle do 23. studenog ove godine u Centru te na Medveščaku prilazili građanima u tramvajima ili na tramvajskim stanicama te im krali novčanike te potom na najbližem bankomatu ukradenim karticama pokušavali podići novac. Šest puta im to nije uspjelo, no u ostalim pokušajima uspjeli su izvući 37.445 kuna.

Zanimljivo, istragom nije utvrđeno kada su ušli u Hrvatsku, ni gdje su dosad boravili.