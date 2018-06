Plan koji su Mario, Vesna i Saša dugo realizirali u jednom im je trenutaku uništila zaštitarska služba.

Troje radnika Podravke osuđeno je na deset mjeseci uvjetnog zatvora zbog krađe oko 200 kilograma proizvoda iz pogona koprivničke prehrambene kompanije.

Riječ je zasad o nepravomoćnoj presudi kojom je Općinski sud u Koprivnici Maria (44), Vesnu (48) i Sašu (44) proglasio krivima te im naloženo da Podravku solidarno obeštete za oko 9000 kuna.

U presudi se opisuje da je trojac do trenutka kada je otkriven 2014. bio vrlo dobro organiziran. Mario je s regala skladišta uzeo paletu s proizvodima koje su pripremili za krađu i dovezao je do Vesne koja je zaposlena na mjestu izdavača robe. Vesna je potom paletu odvezla do dogovorenog mjesta u skladištu, a ‘paket’ je preuzeo Saša koji je robu odvezao iz skladišta. Na njihovu nesreću, zaštitarska im je služba osujetila pomno razrađen plan, piše Podravski.hr.

Trojac je ukrao 4 linolade od 750 grama, 36 linolada od 400 grama, 45 goveđih gulaša, 30 vegeta pakiranih po kilogram, 70 komada limenki tunjevine, 32 staklenke vegete, 24 staklenke ljutih feferona i 150 komada kokošjih pašteta. Nije poznato jesu li dobili otkaz u Podravki, no i ako nisu potvrdili li viša sudska instanca sadašnju presudu bez posla će zasigurno ostati.