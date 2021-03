TROJAC DOBIO 69 GODINA ZATVORA ZA RAZBOJSTVO: ‘Liječim se od PTSP-a. Svaki razgovor na tu temu me vraća u to vrijeme’

Ukupno 69 godina zatvora dobila su trojica napadača za pljačku 773.957,92 kuna i pokušaj teškog ubojstva dvojice zaštitara u blizini Osijeka

Trojac koji je u blizini Osijeka 21. listopada 2019. ukrao 773.957,92 kuna i teško ranio dvojicu zaštitara osuđen je na ukupno 69 godina zatvora. Najviše, 25 godina dobio je Ahmet Alija, a po 22 godine su dobili Ilija Ćorić i Zvonimir Mijatović. Na suđenju su priznali pljačku, ali ne i pokušaj teškog ubojstva, a Županijski sud u Osijeku njihovu obranu nije prihvatio.

ZATVOR ZA SLAVONSKE RAZBOJNIKE: Opljačkali 770.000 kuna i ranili zaštitara iz automatskog oružja

Uzeli im i mobitele

Oni su kobnog dana naoružani automatskim oružjem presreli kombi zaštitarske tvrtke Aleph Tau u kojoj je Ćorić prije radio. Tako su znali kada i koji će putem proći vozilo puno dnevnog utrška iz slavonskih trgovina. U pucnjavi su ranjena dvojica zaštitara, 29-godišnjem Mariju Leitkamu propucane su obje potkoljenice, dok je 43-godišnjem Krunoslavu Balešiću stradala lijeva natkoljenica. Pljačkaši su, prije nego su hi izrešetali, tražili da im predaju sav utržak, pištolje i mobitele, tako da ovi nisu mogli pozvati ni hitnu pomoć. Spasio ih je bračni par koji je nedugo zatim ondje naišao.

“Znam da smo napravili jako puno prekršaja i prolazili smo kroz crvena svjetla samo da ih što prije dovezemo do bolnice. Mislim da bi taj mladić, da je samo još deset minuta bio bez pomoći iskrvario. Pa tko ima pravo da te ubije samo zato što radiš svoj posao?! Dok je suprug vozio, ja sam uz policiju nazvala i Hitnu pomoć da im javim da dolazimo. Bila je to luda vožnja, ali nije bilo važno ništa drugo, nego dovesti tog mladića do bolnice i spasiti mu život”, za 24sata je opisala spašavanje Marica Sušić iz Tenje.

Previše stresan događaj

Zaštitari nisu htjeli komentirati presudu. Tvrde da su se s napadačima suočili na sudu. “Ne, jednostavno ne želim, jer liječim se od PTSP-a i svaki razgovor na tu temu me vraća u to vrijeme kad se to dogodilo, što me dodatno uznemiri. Kako mene, tako i moga kolegu”, poručio je jedan od stradalih zaštitara.