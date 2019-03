TRENER ZATVOR ZAMIJENIO RADOM ZA OPĆE DOBRO! Maloljetna žrtva u strahu: ‘Primio me za bradavice i tražio da skinem gaće’

‘Rekla sam mu da to ne želim, a on je povišenim tonom rekao da ga ne ‘zaj……”, ispričala je žrtva

Trener iz sjeverozapadne Hrvatske pravomoćno je osuđen jer je 12. siječnja prošle godine bludničio nad maloljetnicom, a kaznu od godinu dana zatvora koju je dobio, zamijenio je radom za opće dobro.

Na sudu je 51-godišnjak sve priznao te rekao kako mu je žao što se to dogodilo, piše 24sata.

‘Briješ li se dolje?’

Žrtvu je namamio tako što joj je rekao da dođe u dvoranu ne bi li nju i još dvije djevojke fotografirao u klupskim majicama. Kada je došla shvatila je da je sama no nije se uplašila jer je trenera znala dugo te joj je, kako tvrdi, bio kao drugi otac.

KAJTAZI ZATRAŽIO OSTAVKU ZLATKA MATEŠE: ‘Došlo je vrijeme za promjene u hrvatskom karateu’

Prvo ju je fotografirao u majicama u normalnim poznama, a onda ju je zatražio da skine grudnjak.

“Rekla sam mu da to ne želim, ali on je govorio da moram. Jako sam se prestrašila. Malo su mi se vidjele bradavice. Tražio me da ih ‘našiljim’. Odbila sam. Tad me primio za bradavice. Onda me tražio da skinem majicu i obučem vestu s patent zatvaračem. Obećao je da neće gledati, no ja sam vidjela da je gledao dok sam se presvlačila”, ispričala je djevojka.

‘Jako sam se prestrašila’

Otkopčao joj je majicu te dao štikle i Batman masku iz sex shopa da ju obuče te izvadio haljinu s dubokim otvorima da ju obuče, što djevojka nije željela.

“Rekla sam mu da to ne želim, a on je povišenim tonom rekao da ga ne “zaj……”. Obukla sam je, a on je rekao da mi se vide gaće i da ih moram skinuti. Odbila sam, no navaljivao je, pa sam ostala samo u haljini i štiklama. Primio me za guzicu i rekao da je ‘dobra i čvrsta’. To mi je bilo odvratno”, kazala je maloljetnica. Pitao ju je “da li se dolje brije” i govorio da za fotografije “mace” može dobiti 500 kuna.

14-GODIŠNJAKINJA IZ OKOLICE ZAGREBA ISPRIČALA O MUČNOM ZLOSTAVLJANJU: ‘Vozač školskog autobusa me skidao i dirao’

Djevojka je sve ispričala majci i prijateljici te su odmah slučaj prijavile policiji.

Odmah nakon presude, sportski savez izrekao mu je zabranu obavljanja svih poslova vezanih uz sport.