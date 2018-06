TRAŽI SE DOŽIVOTNA KAZNA ZA MONSTRUMA DRAŽENA DAKIĆA: ‘Smračilo mi se, bilo je kao da sam u transu, pucao sam na sve strane’

Vještaci su tijekom suđenja ustvrdili da je Dakić svjesno i planirano ubio dijete te da zločin koji je učinio razumije, a na posljednjem je ročištu u ponedjeljak utvrđeno da je bio psihički ubrojiv pa zatvaranje Dakića u kliniku za psihičke bolesnike nije rješenje. Vještak Charalabos Salabasidis rekao je da Dakićeve poremećaje ličnosti ne mogu liječiti lijekovi.

Danas su u Njemačkoj održane završne riječi na suđenju 41-godišnjem Draženu Dakiću zbog ubojstva svojeg sina Darija (6), partnera svoje bivše partnerice (34) i rođakinje (29), javlja Schwarzwalder Bote.

POČINJE SUĐENJE HRVATU KOJI JE ZLOČINOM ŠOKIRAO NJEMAČKU: Ubio svog sina, a suprugu poštedio kako bi patila cijeli život

KAKO JE IZGLEDALO UHIĆENJE TROSTRUKOG UBOJICE: ‘Ja sam onaj kojeg tražite’

Ubio sina a nju ostavio na životu kako bi patila

Naime, Dakića je partnerica Ekaterina ostavila u veljači prošle godine, a sa sobom je uzela i njihovog sina. Skrivali su se od njega, no ipak ih je pronašao. Ubio je dječaka a nju je ostavio na životu, navodno kako bi patila za sinom. Ubio je i njezinog novog partnera i njezinu rođakinju. Nakon nekoliko dana, Dakić se predao policiji. Priznao je dva ubojstva, no rekao je da on nije ubio sina, već ga je ubio neki čovjek koji je došao na vrata i uzeo mu oružje. Kasnije je ipak priznao i to ubojstvo.

Suđenje se odvijalo u gradu Rottweilu u Njemačkoj. Tužiteljstvo je zatražilo doživotni zatvor za Dakića te utvrđenje posebno teških okolnosti kaznenog djela. Kako je u Njemačkoj nakon 15 odsluženih godina od doživotne kazne moguće zatražiti pomilovanje, uz posebno teške okolnosti kaznenog djela to neće moći učiniti.

‘Troje ljudi je moralo umrijeti samo zato što je on tako htio’, rekao je tužitelj i dodao da nema sumnje u Dakićevu uračunljivost u vrijeme počinjenja zločina.

POTRESNI DETALJI ZVJERSKOG POHODA HRVATA U NJEMAČKOJ: Ubio svog šestogodišnjeg sina jer je mislio da je bivša žena trudna?

Vještaci: ‘On se tako ponaša cijeli život, ima poremećaje ličnosti’

Sam Dakić tijekom završnih riječi nije pokazivao nikakve emocije u sudnici, osim što je u jednom trenutku popio lijekove.

Vještaci su tijekom suđenja ustvrdili da je Dakić svjesno i planirano ubio dijete te da zločin koji je učinio razumije, a na posljednjem je ročištu u ponedjeljak utvrđeno da je bio psihički ubrojiv pa zatvaranje Dakića u kliniku za psihičke bolesnike nije rješenje. Vještak Charalabos Salabasidis rekao je da Dakićeve poremećaje ličnosti ne mogu liječiti lijekovi.

‘On se tako ponaša cijeli život. On ima određene poremećaje ličnosti u kojima ima paranoje, asocijalnosti i nestabilnosti. Alkohol, konzumacija kanabisa i traume iz rata ne igraju nikakvu ulogu. Činjenica da četiri godine nije pio alkohol pokazuje da se može svladati i vladati samim sobom’, rekao je.

‘Nisam htio ubiti sina, on mi je bio sve’

U svibnju je Dakić na jednom ročištu rekao da nije htio nikoga ubiti, već je tamo došao kako bi se suočio s bivšom partnericom. No kad je u stanu vidio njezinog novog partnera, pao mu je mrak na oči.

‘Bilo je kao da sam u transu. Počeo sam kao robot pucati na sve strane. Dok sam bio pijan radio sam brojne krive stvari. Nisam htio ubiti svojeg sina, on je za mene bio sve’, rekao je Dakić.

Presuda bi trebala biti izrečena 26. lipnja, javlja Schwarzwalder Bote.