TRAGIČNA SMRT VERONIKE PECOLAJ: Doktor Jusup je policiji rekao: ‘Bio sam u susjednoj sobi kad sam čuo hroptanje’

Kontrovezni obrovački liječnik je policiji rekao kako je susjede zvao u pomoć i lupao im na vrata, a mještani Obrovca tvrde kako su stvari krenule nizbrdo jer on i njegova ‘medicinska sestra’ nisu bili hospitalizirani

Obrovac je potresla smrt Veronike Pecolaj, 26-godišnje navodne “medicinske sestre” kontroverznog liječnika Gorana Jusupa. Zadarska policija je u četvrtak oko 22.30 zaprimila dojavu od nepoznate djevojke koja je izjavila da je Veroniki zapeo komadić kruha u grlu. Dežurni liječnik Hitne pomoći mogao je jedino konstatirati smrt, što je i učinio u 23.08.

Jutarnji neslužbeno doznaje kako je uzrok smrti gušenje, no detlaji će se znati nakon obdukcije, koja će biti obavljena u subotu u Splitu. Policija je isključila mogućnost samoubojstva, ali i ubojstva jer na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilja, te pozvala doktora Jusupa na razgovor. On im je navodno ispričao kako je bio u susjednoj sobi kad je iz kuhinje čuo pad i hroptanje. Dotrčao je do Veronike i pokušao joj izvaditi komade kruha iz usta, ali nije uspio. Zato je istrčao iz svog stana te, zazivajući pomoć, lupao po vratima susjeda.

“Žalosno! Ovo je čisti primjer gdje su institucije zakazale. Odavno su oboje trebali biti hospitalizirani i to u odvojene ustanove, a kako to nitko nije napravio, dogodila se stravična nesreća”, rekao je Veronikin daljnji rođak.

UGUŠILA SE KRUHOM? U Obrovcu pronašli tijelo Veronike Pecolaj, ‘medicinske sestre’ kontroverznog doktora Jusupa

Skandalozno ponašanje

Doktor Jusup i Veronika živjeli su zajedno u njegovom stanu, a javnosti su poznati od travnja kada je njegovo skandalozno ponašanje i nered u ambulanti došlo na male ekrane u emisiji Provjereno. Susjedi kažu da je policija bila često Jusupovom stanu, a Obrovčani gotovo jednoglasno govore kako je nekada bio dobar liječnik. No, o Veroniki nisu svi htjeli govoriti.

“Dvadeset godina je bio moj doktor, a Veroniku sam viđao po gradu. Onog trenutka kad je njegova medicinska sestra Ruža otišla u penziju, na njeno je mjesto došla Veronika. Nije ona uopće bila medicinska sestra. Vidio sam što se događa, pa sam se odmah ispisao kao pacijent jer su stvari krenule nizbrdo. Onda su to i mediji otkrili, pa se pisalo i izvještavalo, a na kraju ‘izija vuk magare’. Doktor Jusup je spasio ne znam koliko ljudi u Obrovcu”, rekao je jedan mještanin.

ŠTO KAŽU SUSJEDI? ‘Vidio sam sinoć dr. Jusupa kako kuca po vratima, rekao je da se Veronika ugušila. Često im je dolazila policija…’

Obrovac i dalje bez liječnika

Koliko su stvari kod doktora Jusupa otišle nizbrdo govori i činjenica da se, nakon što je HZZO raskinuo ugovor s njime, na natječaj za doktora opće prakse nitko nije javio. Time je ogorčen i županijski zastupnik Mosta Ivan Matić.

“Strašno je to što se dogodilo, ali njih dvoje nisu bili sposobni za samostalan život. Doktor je teško bolestan i potrebna mu je adekvatna cjelodnevna skrb”, naglasio je Matić.