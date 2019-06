TRAGIČNA SMRT STUDENTICE U SPLITU: Žena koja je na nju naletjela pijana iza sebe ima pet nesreća – svaku je skrivila u tuđem automobilu

Nijedan automobil s kojim je doživjela prometnu nije bio njezin, pa ni ovaj kojim je naletjela na 19-godišnju studenticu iz Čapljine

Ivana Tena Gotovac Soldić (38), koja se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje da je tijekom vožnje u pijanom stanju na pješačkom prijelazu u Poljičkoj ulici u Splitu usmrtila 19-godišnju Mariju Ćorić, pred sucem istrage branila se šutnjom.

Nakon nesreće je pobjegla, a kad je pronađena nekoliko sati kasnije izmjereno joj je 1,1 promila alkohola u krvi. Isprva je policajcima tvrdila da joj je automobil ukraden te da nije ona bila za volanom, stoga i ne čudi da je kao taktiku obrane odabrala upravo šutnju.

Niz nesreća

Kako piše Slobodna Dalmacija, pojavile su se informacije da je osumnjičena i prije imala prometne nesreće, odnosno da se 2002. godine u Karlovcu zabila automobilom u kuću i pobjegla; da je 2008. godine BMW-om oduzela prednost i udarila u drugi automobil s 0,4 promila u krvi; zatim da je u Splitu 2011. godine vozeći BMW prošla kroz crveno i udarila u drugi automobil te da je s Audijem je 2015. godine sletjela s ceste Udbina – Gračac.

Nijedan automobil s kojim je doživjela prometnu nije bio njezin, pa ni ovaj kojim je naletjela na 19-godišnju studenticu iz Čapljine.

Gotovac Soldić je 2015. godine izrečena zabrana vožnje.

Selo priča

Njezini poznanici su za Slobodnu ispričali i kako je trenutačno u braku s tridesetak godina starijim partnerom, no da je taj brak, brak samo na papiru.

“Svi smo mu govorili da je lud, da jel’ vidi kakva je, da nema šta raditi s njom, da nađe neku ženu svojih godina koja će mu kuvati, spremati i brinuti se za njega. E, al’ on ni čut’, zavolija je to dvoje njezine dice toliko da je reka da oće da ga oni naslijede kad umre. Čuja san, al’ ne znan koliko je to istina, iako se ne bi iznenadija da je, da je ona njega zvala te noći kad je ubila tu jadnu curu i nagovarala ga da svjedoči policiji da je bija s njon u stanu te večeri i noći”, kaže njihov poznanik.

Priča se i da je suprug za nju digao kredit oko 70 tisuća eura te da ga je jedno vrijeme nagovarala da joj kupi stan u Splitu, a kad je to odbio, uzela je svoje dijete, porazbijala stan, a njega prijavila policiji i optužila ga za nasilničko ponašanje nakon čega je izvršen pretres, a njezinom suprugu su oduzete dvije lovačke puške za koje je imao uredne papire.

Ivana Tena Gotovac Soldić sljedećih mjesec dana provest će u istražnom zatvoru.