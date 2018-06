TRAGIČNA POTJERA NA SPLITSKIM ULICAMA: Policija ga ulovila jer nije htio zaustaviti kombi, a zatim je počeo teško disati i ubrzo umro

44-godišnjak je u splitskoj ulici Table istrčao iz kombija i počeo bježati, a drugi je muškarac iz vozila izbacio torbicu te još neke predmete.

Noćas se u Splitu odvijala policijska potjera za kombijem koji je, u namjeri da izbjegne policiju, promijenio smjer kretanja i nastavio bijeg unatoč policijskoj zapovjedi za zaustavljanje.

Sve se događalo oko 4:40, a u kombiju su, piše Slobodna Dalmacija, bila dva muškarca (31 i 44). 44-godišnjak je u splitskoj ulici Table istrčao iz kombija i počeo bježati, a drugi je muškarac iz vozila izbacio torbicu te još neke predmete. Policajci su odbjeglog 44-godišnjaka nakon potjere ipak stigli i savladali, no ubrzo su uočili da muškarac ima zdravstvenih problema. Kada su shvatili da teško diše, skinuli su mu lisice i polegli ga na bok. Jedan mu je policajac pokušao pružiti prvu pomoć do dolaska Hitne, no 44-godišnjak je nedugo nakon toga preminuo.

Njegovo će tijelo biti prevezeno na Odjel patologije kako bi se obavila obdukcija i utvrdilo od čega je preminuo, a u tijeku je i očevid Županijskog državnog odvjetništva. Drugi muškarac iz kombija je uhićen, a policija će danas pretražiti vozilo i mjesto događaja, piše Slobodna Dalmacija.